Autofahrer stirbt in Braunschweig bei Flucht vor der Polizei

Braunschweig - Ein Autofahrer ist in Braunschweig bei der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben raste der Mann in der Nacht zu Mittwoch in einem gestohlenen Wagen mit rund 200 Stundenkilometern durch die Innenstadt, nachdem er vor einer Kontrolle auf der Autobahn 2 geflüchtet war. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Oberleitungsmasten der Straßenbahn.

Dabei wurde auch eine Fußgängerampel aus der Verankerung gerissen. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört und der Fahrer aus dem Auto herauskatapultiert. Der zunächst nicht identifizierte Mann starb noch am Unfallort. Der Wagen war in der Nacht in Hannover gestohlen worden.

