Autofahrer kracht gegen Baum – wohl Alkohol im Spiel

Von: Yannick Hanke

In Cloppenburg prallte ein Autofahrer mit seinem Pkw gegen einen Baum. Das Auto erlitt einen Totalschaden, der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. © Stefan Weber/NonstopNews

In Cloppenburg wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der junge Mann krachte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Polizei vermutet Alkoholkonsum.

Cloppenburg – In der Nacht auf Sonntag, 18. Dezember 2022, wurde ein 22 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg verletzt. Der junge Mann war von Bethen in Richtung Zentrum unterwegs. Wie NonstopNews berichtet, verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Volvo und rutschte in einer Linkskurve nach rechts von der Straße gegen einen Baum.

Unfälle in Niedersachsen: Autos prallen gegen Baum – Fahrer jeweils verletzt

Ein Rettungswagen musste den Mann anschließend in ein Krankenhaus bringen. Laut Polizei soll der 22-Jährige alkoholisiert unterwegs gewesen sein. Deshalb wurde auch eine Blutprobe angeordnet. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Totalschaden.

Ebenfalls in Niedersachsen war ein 41-jähriger Mann zwischen Schwagstorf und Bippen (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. In der Nacht zu Sonntag, 18. Dezember, hätte der Fahrer nach dpa-Informationen die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Dann prallte er gegen einen Baum und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.