Autofahrer flüchtet mit Tempo 120 durch Schneverdingen und rammt Polizeiauto

Mit Tempo 120 innerorts ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in Schneverdingen vor der Polizei davongerast. Er rammte einen Streifenwagen und flüchtete zu Fuß weiter.

Schneverdingen - Der Fahrer habe am Donnerstagabend in Schneverdingen die Anhaltezeichen der Beamten ignoriert und sei innerorts mit Tempo 120 geflohen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Beim Zusammenstoß mit dem Bordstein wurde ein Reifen beschädigt. Ein Streifenwagen stellte sich quer und blockierte die Weiterfahrt.

Flüchtiger schiebt Streifenwagen beiseite

Als ein Beamter ausstieg, fuhr der Flüchtige an, schob das Auto zur Seite und setzte seine Flucht fort. Er kam allerdings nicht weit undflüchtete zu Fuß weiter.

Bei der Verfolgung stürzte ein Polizeibeamter und verletzte sich. Die Ermittlungen dauern an.

dpa

