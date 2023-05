Autofahren im Alter: Seniorin absolviert regelmäßig Fahrtraining

Von: Katia Backhaus

Roselore Päschke, 83, will ihr Auto nicht missen. Deshalb absolviert sie regelmäßig ein Fahrtraining. © Backhaus

Am besten sollte man Älteren den Führerschein irgendwann einfach wegnehmen – so lautet eine Position in der aktuellen Debatte um das Autofahren im Alter. Aber was bedeutet es, wenn der fahrbare Untersatz wegfällt, vor allem auf dem Land?

Dreye/Hannover – Im tschechischen Geländewagen ist sie durch unwegiges Gebiet geholpert und in amerikanischen Kreuzern der Marke Chrysler über den Asphalt geglitten. Jetzt drückt sie routiniert den Startknopf ihres metallic-braunen Renault, die Füße in den silberfarbenen Sneakern ruhen locker auf Kupplung und Bremse.

Roselore Päschke ist 83, aber sie fährt noch immer so gern Auto wie einst als junge Frau. An diesem Tag tut sie es nicht nur zum Spaß: Sie sei noch nicht bereit, die Hände für immer vom Lenkrad zu nehmen. Deshalb ist sie heute hier, in Dreye, beim Verkehrswacht-Kurs „Fit im Auto“. „Ich mache das schon zum siebten Mal – weil man ja jedes Jahr ein Jahr mehr auf dem Buckel hat“, sagt sie.

Ab einem Alter von 50 Jahren nehmen gesundheitsbedingte Mobilitätseinschränkungen deutlich zu. Bei den 70- bis 79-Jährigen ist jeder fünfte Mann und jede sechste Frau betroffen, bei den Über-80-Jährigen jeder dritte Mann und fast jede zweite Frau. Das zeigt eine Mobilitätsstudie des Bundesverkehrsministeriums von 2017. Ab 70 Jahren sei die Gesundheit ein sehr entscheidender Grund dafür, kein Auto zu besitzen.

Ich möchte nichts umfahren.

In Dreye lockt nun die erste Aufgabe: Slalomfahren um Gummihütchen. Möglichst eng und möglichst schnell, drei Durchgänge, wünscht sich Verkehrswacht-Trainer Fritz Landwehr. Roselore Päschke sitzt gerade, die Hände am Steuer: „Ich möchte nichts umfahren.“ Kein Hütchen wackelt, obwohl sich Tempo 30 auf dem Beifahrersitz schon ziemlich rasant anfühlt. Nebenbei dudelt das Radio. Dann: Kurze Manöverkritik am heruntergedrehten Fenster. „Noch schneller? Das brauchen Sie mir nicht zu sagen.“ Beim nächsten Slalom schafft sie es auf 37 Kilometer pro Stunde, ist aber selbstkritisch: „Den Bogen kann man noch enger fahren.“ Ein letzter Versuch, diesmal mit Tempo 41: „Der soll nicht nochmal meckern.“ Tut Fritz Landwehr auch nicht mehr.

Für Dirk Matthies, Leiter der Verkehrsabteilung des ADAC Weser-Ems, gehören ehrgeizige Seniorinnen wie Roselore Päschke zur Gruppe der Ambitionierten. Er ist zuständig für die Trainings, die der Verkehrsclub anbietet, und kennt die Gründe, die Ältere davon abhalten oder dazu motivieren, daran teilzunehmen. Manche, wie Roselore Päschke, kommen freiwillig. „Aber der klassische Autofahrer gesteht sich nicht ein, dass es nicht mehr so gut klappt“, ist seine Erfahrung. Oft seien es Angehörige, die Unsicherheiten ansprächen. Eine sensible Angelegenheit, sagt Matthies: „Keiner kritisiert gern die Eltern.“

Weil das Konfliktpotential beim Thema Ältere und Autofahren so hoch ist, gibt es dazu sogar eine Broschüre vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Darin wird Angehörigen und Freunden geraten, sich gut auf ein solches Gespräch vorzubereiten, für eine ruhige Atmosphäre zu sorgen und sich auf Gegenwehr einzustellen. Wer auf ein gewisses Entgegenkommen stößt, kann zum Beispiel einen ärztlichen Seh- und Hör-Test vorschlagen – oder eben ein Fahrtraining.

Lieber mit dem Auto als mit dem Rad

Günter Goertz, 74 Jahre alt, und Hans-Udo Krebs, 80, haben schon länger darüber nachgedacht, jetzt sind sie da. Einträchtig sitzen die Freunde nebeneinander am langen Holztisch, es ist Kaffeepause beim Fahrtraining in Dreye. „Das einzige, was für mich schwer ist, ist der Schulterblick“, sagt Krebs. „Man muss zweimal hingucken“, ergänzt Goertz. Beide könnten das meiste auch mit dem Fahrrad erledigen, einkaufen etwa. Aber sie sind es anders gewohnt und wollen daran festhalten. „So lange, wie ich Auto fahren kann, bin ich zu faul, mit dem Rad zu fahren“, sagt Goertz. „Ich will keine Getränkekisten drei oder vier Kilometer nach Hause schleppen.“

In ländlichen Kreisen in Niedersachsen beträgt die durchschnittliche Entfernung zum nächsten Supermarkt oder Discounter laut Thünen-Institut 3,7 bis 4,4 Kilometer. Was sind da die Alternativen zum Einkauf mit dem Auto? Das E-Bike, aber nur mit Transportanhänger. Das Taxi? Wenn man es sich leisten kann. Der Nahverkehr? Bedingt.

Bus und Bahn, das sei eben so eine Sache, sagt Goertz. „Man will ja auch mal woanders hinfahren. Und der Nahverkehr fährt nicht dann, wann ich will, und er fährt nicht dahin, wohin ich will.“

Wenn man sieht, der Bus fährt verlässlich, dann steigen die Leute auch ein.

Der Verlust des eigenen Autos berge auch das Risiko, dass die gesellschaftliche Teilhabe stark abnehme, sagt Matthies vom ADAC. „Wenn ich mir dann angucke, wie die Busverbindungen sind, ist das fast gleichbedeutend damit, dass man vom sozialen Leben außerhalb des eigenen Ortes ausgeschlossen ist.“

Auch für Ilka Dirnberger, Vorsitzende des Landesseniorenrats, ist der Nahverkehr ein entscheidender Faktor. „Der ÖPNV ist wirklich etwas, wofür die Kommunen sorgen müssten“, findet sie. Ruf- und Bürgerbusse seien keine ausreichende Alternative und würden teilweise schnell wieder eingestellt. Gäbe es aber ein gutes Verbindungsnetz, mit dem die alltäglichen Wege gut bewältigt werden könnten, würde das Angebot auch angenommen. „Wenn man sieht, der Bus fährt verlässlich, dann steigen die Leute auch ein.“ Wichtig seien regelmäßige Verbindungen und bezahlbare Preise, sagt Dirnberger.

Heute rollen alle, die am „Fit im Auto“-Kurs teilgenommen haben, mit dem eigenen Auto vom Hof. Auch Roselore Päschke. Irgendwann wird sie ihr Auto nach einer letzten Fahrt zum letzten Mal parken, in ihrer Garage. Dort soll es dann bleiben, das wünscht sie sich. Denn um es abzugeben, dafür ist ihr das Autofahren ein Leben lang zu lieb gewesen.