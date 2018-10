Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer schwer verletzt

Lathen - Bei einem Verkehrsunfall in Lathen im Emsland hat sich ein Mann mehrfach mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden.

Der Polizei zufolge war der Autofahrer am Donnerstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn geschleudert worden. Der Grund hierfür war zunächst unklar, eine überhöhte Geschwindigkeit aber nicht auszuschließen. "Es kann aber auch wegen Regen oder Laub gewesen sein", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Der Mann konnte sich zwar noch selbst aus seinem Auto befreien, musste jedoch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa-avis