Auto prallt in Lohne gegen Plakat und Baum

Lohne - Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Lohne (Landkreis Vechta) schwer verletzt worden.

Ein 36-Jähriger kam am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto in einer scharfen Linkskurve von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Auto sei erst gegen ein großes Werbeplakat und dann gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und sein Beifahrer standen laut Polizeiangaben unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der 36-Jährige habe erklärt, dass der 32-Jährige, der ebenfalls verletzt wurde, gefahren sei, was die Polizei jedoch anzweifelt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

dpa

