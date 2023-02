Auto prallt gegen Hauswand – ein Toter und drei Verletzte

Von: Sebastian Peters, Johannes Nuß

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Stade ist Samstagnacht ein junger Mann getötet worden. Der Fahrer hatte das Auto gegen eine Hauswand gesetzt.

Buxtehude – Bei einem Verkehrsunfall in Buxtehude (Landkreis Stade) in Niedersachsen ist am Samstagabend, 18. Februar 2023, ein 24-jähriger junger Mann getötet worden. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, sei der 29-jährige Fahrer eines BMWs aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen 23:00 Uhr am Samstagabend gegen eine Hauswand gefahren.

BMW kracht in Buxtehude in Wohnhaus – drei Insassen werden dabei schwer verletzt

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der 29-jährige Fahrer des 3er-BMWs aus Buxtehude zu der Zeit mit seinem Fahrzeug in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte vermutlich mit dem Rad gegen einen Kantstein auf der rechten Fahrbahnseite. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, rutschte quer über die Fahrbahn und krachte schließlich mit der Beifahrerseite gegen das Haus.

Das Fahrzeug kam aus bislang unklaren Gründen von der Straße ab und krachte in die Hauswand © Sebastian Peters

Als die ersten Polizisten am Unfallort eintrafen, konnten sie den Fahrer und einen hinten sitzenden Mitfahrer aus dem Fahrzeug ziehen. Sie wurden vor Ort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut.

Der Beifahrer und der hinter ihm sitzende Mitfahrer waren im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Buxtehunde aus dem Unfallwrack befreit werden. Die vier zum Teil lebensgefährlich verletzten Insassen wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Tödlicher Unfall in Buxtehude: 24-jähriger Beifahrer erliegt lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus

Dem 24-jährigen Beifahrer konnten die Ärzte im Stader Elbeklinikum allerdings nicht mehr helfen, er erlag kurze Zeit später seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Der 29-jährige Fahrer und die anderen beiden Insassen im Alter von 25 und 33 Jahren wurden schwer verletzt.

Bei dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. © Sebastian Peters

Nach einer ersten Begutachtung des Schadens an der Hauswand durch Mitarbeiter der Hansestadt Buxtehude und der Feuerwehr mussten die Bewohner, zwei Erwachsene und drei Kinder, vorsorglich ihre Wohnung verlassen. Sie wurden vorübergehend in einer anderen Unterkunft untergebracht. Der BMW wurde bei dem Unfall total beschädigt und auch das Wohnhaus wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete Schaden wurde zunächst auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Nach tödlichem Unfall in Buxtehude soll nun ein Gutachter den Unfall rekonstruieren

Jetzt soll ein Gutachter den Unfall rekonstruieren, da sich bis dato noch keine Zeugen bei der Polizei gemeldet haben, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben könnten. Auch aus der intensiven Spurensuche noch in der Nacht an der Unfallstelle ergaben sich keine weiteren Hinweise, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Diese soll nun abklären, ob möglicherweise Alkohol oder Drogen als eine Unfallursache infrage kommen. (jon/dpa)