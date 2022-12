Auto prallt gegen Baum: 41-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Von: Christian Einfeldt

Schwerer Unfall im Landkreis Osnabrück: Ein 41-jähriger Mann prallte gegen einen Baum. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

In der vergangenen Nacht musste ein 41-jähriger Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik gebracht werden. Zuvor prallte er gegen einen Baum.

Osnabrück – Auf der Strecke zwischen Schwagstorf und Bippen ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, dem 18. Dezember 2022, ein lebensgefährlicher Unfall. Ein 41-jähriger Mann verlor nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gegen 1.24 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Lebensgefahr nach Autounfall: Unklar, warum der 41-Jährige vom Weg abgekommen war

Zufolge der Polizei sei der 41-Jährige unmittelbar nach dem Zusammenprall in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Ihm wurden lebensgefährliche Verletzungen attestiert. In Niedersachsen kam es zuletzt zu ähnlichen Unfällen: Ein Auto krachte frontal gegen einen Baum: 28-Jähriger stirbt am Unfallort oder ein Auto prallt gegen einen Baum: Mann stirbt noch an der Unfallstelle. Wie sich der Unfall im Landkreis Osnabrück konkret ereignet hatte und warum er von der Straße abkam, bleibt zunächst unklar.