Auto nimmt Bus die Vorfahrt – Vier Verletzte bei Unfall in Osnabrück

Von: Bona Hyun

Teilen

Ein Auto stieß mit einem Linienbus zusammen. Beim Crash wurden vier Personen verletzt. © Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

Ein Auto missachtet die Vorfahrt und stößt mit einem Linienbus zusammen. Bei dem Unfall werden vier Personen verletzt.

Osnabrück – Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Osnabrück wurden mehrere Personen verletzt. Ein Fahrgast liege mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation eines Krankenhauses, heißt es in einem Bericht der Polizei. Drei Personen seien darüber hinaus demnach leicht verletzt. Die Fahrgäste seien bei dem Zusammenstoß in dem Bus gestürzt. Das teilte die Polizei noch am Abend des Unfalls, dem 25. November 2022, mit.

Auto nimmt Linienbus die Vorfahrt: Vier Verletzte nach Zusammenstoß in Osnabrück

Der Polizei zufolge hatte das Auto an einer Kreuzung die Vorfahrt des Busses missachtet. Die Meller Straße wurde komplett gesperrt. Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Weitere Meldungen aus Osnabrück: Junge Eltern und Kinder sterben bei Unfall

Vier Menschen kamen bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens ums Leben. Bei dem Unfall auf der B51 in Osnabrück verunglückten junge Eltern und zwei Kinder. In Osnabrück rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz an, um hundert brennende Strohballen zu löschen. (Mit Material der dpa)