Auto gegen Hauswand geschleudert – 80-jähriger Fahrer stirbt

Von: Anika Zuschke

Ein 80-Jähriger ist bei einem Unfall in Thönse verstorben. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein 80-jähriger Mann ist am Montagnachmittag von einer Straße in Thönse bei Hannover abgekommen und gestorben. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch ungeklärt.

Thönse – In Thönse bei Hannover ist ein 80-Jähriger mit dem Auto von der Straße abgekommen, gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Wie die Polizei berichtet, blieb der Wagen nach dem Unfall auf dem Dach liegen. Rettungskräfte befreiten den 80-Jährigen aus seinem Auto und fingen an, den Mann zu reanimieren. Dieser erlag aber noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Unfall bei Hannover: 80-Jähriger wird im Auto gegen Hauswand geschleudert und stirbt

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag, 5. September 2022, gegen 16:00 Uhr. Der Senior verlor laut Polizei in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Daraufhin fuhr er gegen ein geparktes Auto, touchierte mehrmals eine Hauswand und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Stromkasten, insgesamt sechs Mülltonnen, einen Gartenzaun und einen Laternenmast. Das berichtet die Polizei Hannover.

Anschließend blieb der Unfallwagen auf dem Autodach auf der Fahrbahn liegen. Der 80-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem demolierten Fahrzeug befreit werden. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf rund 44.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

