Auto fährt auf Motorrad auf - Fahrer stirbt

Von: Elias Bartl

Die Seite eines Polizeiautos der Polizei (Symbolbild) © Maximilian Koch/Imago

Bei einem Unfall auf der A27 im Landkreis Cuxhaven ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Auto war am späten Freitagabend auf das Motorrad aufgefahren.

Cuxhaven – Am späten Freitagabend kam es auf der A27 im Landkreis Cuxhaven zu einem tragischen Auffahrunfall, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Ein Auto mit zwei Insassen fuhr zwischen den Anschlussstellen Hagen im Bremischen und Stotel auf das Motorrad auf. Trotz der Versuche, den Mann wiederzubeleben, konnte nichts mehr für ihn getan werden. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Die Unfallstelle war bis in den Samstagmorgen hinein gesperrt.