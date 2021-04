Ausgangssperre in Niedersachsen: Fünf Landkreise ziehen Corona-Notbremse

Inzidenz in Vechta über 300

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Mirja Mader schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In einigen Landkreisen und Städten gelten bereits Ausgangssperren. Aufgrund von eines zu hohen Inzidenzwerts gilt sie auch in Vechta. Mit der einheitlichen Corona-Notbremse sollen diese bald bundesweit verpflichtend sein.

Hannover - Am Dienstag hat das Bundeskabinett die Bundes-Notbremse beschlossen. Einheitlich soll es in allen Kreisen und Städten, abhängig vom Inzidenzwert, Einschränkungen geben. Dafür soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verspricht sich von bundesweit einheitlichen Regeln Rechtssicherheit, insbesondere mit Blick auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen.

Corona-Notbremse: Hier gelten schon Ausgangssperren in Niedersachsen

Ausgangssperren in Niedersachsen Zeitraum Uhrzeit Sieben-Tage-Inzidenzwert Landkreis Emsland 31. März bis auf Weiteres 21 Uhr bis 5 Uhr 153,8 Landkreis Oldenburg (teilweise) 1. April - 18. April 21 Uhr bis 5 Uhr 111,5 Landkreis Gifhorn 2. April - 2. Mai 21 Uhr bis 5 Uhr 146,2 Salzgitter 31. März - 27. April 21 Uhr bis 5 Uhr 369,2 Landkreis Vechta 17. April bis 24. April 21 Uhr bis 5 Uhr 325,6 Stand: 16. April 2021

„Wir setzen die Notbremse bundesweit um“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu ihren Plänen. „Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt - das ist dann vorbei.“ Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte nach dpa-Informationen in der Sitzung der SPD-Fraktion, die Bürger blickten nicht mehr durch bei den Corona-Regeln. „Ziel des Gesetzentwurfs ist es, klare und einheitliche Regeln zu schaffen und die Grundlage zu legen, dass die Notbremse bei Inzidenzen über 100 konsequent gezogen wird.“

Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt - das ist dann vorbei.

Vorgesehen sind nun unter anderem Ausgangsbeschränkungen. So soll von 21 bis 5 Uhr der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder eines dazugehörigen Gartens im Grundsatz nicht erlaubt sein, wobei es Ausnahmen gibt. Gelten sollen diese und andere Beschränkungen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt.

Niedersachsens Städte und Landkreise haben zum Teil bereits Erfahrungen mit Ausangsbeschränkungen

Schon bevor am Dienstag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen und die damit verbundene bundesweit einheitliche Notbremse auf den Weg gebracht wurde, betonte Weil die Notwendigkeit der Notbremse. Niedersachsen hatte bereits in sogenannten Hotspots Ausgangssperren verhängt, von denen einige weiterhin gültig sind, andere bereits aufgehoben, andere neu verhängt wurden. Nach einem Eilentscheid des Oberverwaltungsgerichts hatte die Region Hannover beispielsweise die zuvor verhängte Ausgangssperre aber wieder aufgehoben.

Weil halte das System der Notbremse, das Niedersachsen bereits konsequent umgesetzt habe, für richtig. In den nun zur Abstimmung bereitstehenden Bundesregeln sehe er daher auch keine Beschränkung der Landeskompetenz. Da Niedersachsen teils ohnehin bereits strengere Regeln erlassen habe als zwischen Bund und Ländern vereinbart, gebe es im Land keinen großen Veränderungsbedarf.

„Mir war immer daran gelegen, dass wir zwischen Bund und Ländern abgestimmte Regelungen haben, die aber auch auf unterschiedliche Situationen eingehen“, sagte Weil. „Diese Notbremse ist ja Teil eines Stufenplans, den Bund und Länder miteinander besprochen haben.“

Landkreis Vechta entscheidet sich nach OVG-Urteil im Fall Hannover gegen eine Ausgangssperre

Der Landkreis Vechta hatte bereits eine Ausgangssperre angekündigt. Sie sollte ab dem 8. April für die Kreisstadt und die Orte Visbek, Steinfeld, Lohne und Goldenstedt gelten. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte am 6. April jedoch im Fall der Stadt Hannover entschieden, dass die Ausgangsbeschränkungen keine notwendige Schutzmaßnahme sei, da sie gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße. In der Folge entschied sich auch der Landkreis Vechta gegen die Maßnahme.

+ Menschenleer zeigte sich am späten Abend nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen in der Region Hannover die Innenstadt. Die Regelung wurde mittlerweile wieder aufgehoben. © Moritz Frankenberg/ dpa

Nach einer rechtlichen Prüfung des Urteils des OVG Lüneburg sei die entsprechende Allgemeinverfügung für den Kreis Vechta aufgehoben worden, sagte eine Kreissprecherin nach der OVG-Entscheidung. Aktuell liegt der Inzidenzwert des Landkreises bei 260,5. Für die Region Hannover hätte die Ausgangssperre seit dem 1. April Gültigkeit bis zum 12. April gehabt. Mit der Entscheidung des OVG wurde diese jedoch aufgehoben. In der Region liegt der Inzidenzwert aktuell bei einem Wert von 137,9.

Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat wiederum Eilanträgen gegen die coronabedingte Ausgangssperre in Wolfsburg stattgeben. Die Argumentation der Stadt habe die Richter nicht im erforderlichen hohen Maß überzeugt. Dort galt seit dem 2. April eine nächtliche Ausgangssperre mit offenem Ablaufdatum. Die Inzidenz liegt in Wolfsburg bei einem Wert von 198,6.

Stadt Salzgitter verlängert die bereits verhängte Ausgangssperre um zwei Wochen

In der Stadt Salzgitter gilt seit dem 31. März eine nächtliche Ausgangssperre. Ursprünglich war diese bis zum 13. April geplant. Oberbürgermeister Frank Klingbiel erklärte jedoch in einer Mitteilung von diesem Tag auf der Website der Stadt Salzgitter, dass die Maßnahme aufgrund der aktuellen Situation um zunächst zwei Wochen verlängert werden müsse.

Maßgeblich dafür sind das nach wie vor fast über das ganze Stadtgebiet von Salzgitter verteilte, diffuse und wieder dynamische Infektionsgeschehen.

„Maßgeblich dafür sind das nach wie vor fast über das ganze Stadtgebiet von Salzgitter verteilte, diffuse und wieder dynamische Infektionsgeschehen, die inzwischen sehr hohen Inzidenzzahlen, die sich anspannende Lage in den Krankenhäusern und die eindeutige Rechtsverpflichtung. Daher bin ich und mein Krisenstab gehalten, die geltende Ausgangsbeschränkung für zunächst zwei Wochen zu verlängern“, wird er dort zitiert. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt liegt nach Angaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) mit Stand 14. April, 9 Uhr, bei 325,1.

Landkreis Oldenburg und Emsland bleiben vorerst bei den gültigen Ausgangssperren

Der Landkreis Oldenburg teilt auf seiner Website mit, dass es „in den Gemeinden Großenkneten, Wardenburg und in der Stadt Wildeshausen eine nächtliche Ausgangssperre“ gibt. Erklärt wird zudem, dass der Landkreis Oldenburg seit dem 1. April zu den Hochinzidenzkommunen gehöre. Die Inzidenz liegt demnach an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen bei einem Wert von mehr als 100. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises liegt nach Angaben des NLGA mit Stand 14. April, 9 Uhr, bei 136,8.

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verspricht sich von bundesweit einheitlichen Regeln Rechtssicherheit, insbesondere mit Blick auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen. © Sebastian Gollnow / picture alliance / dpa

Der Landkreis Emsland hatte die Ausgangssperre vom 31. März direkt ohne ein Ablaufdatum beschlossen. Die kreisweite Maßnahme sei vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg geprüft worden, heißt es auf der Website des Landkreises. Nach eingehender Abwägung sei entschieden worden, die bestehende Allgemeinverfügung bis auf Weiteres vorerst aufrecht zu erhalten.

Zwar hat sich die Inzidenz im Landkreis Emsland in den vergangenen Tagen grundsätzlich verringert, aber wir brauchen einen längeren Beobachtungszeitraum, um eine begründete Entscheidung treffen zu können

„Wir brauchen eine bessere Datenlage. Darum werden wir das Coronainfektionsgeschehen in den kommenden Tagen genau im Blick behalten. Die daraus resultierenden Ergebnisse dienen als Grundlage für künftige Entscheidungen“, sagt Landrat Marc-André Burgdorf zur Entscheidung. „Zwar hat sich die Inzidenz im Landkreis Emsland in den vergangenen Tagen grundsätzlich verringert, aber wir brauchen einen längeren Beobachtungszeitraum, um eine begründete Entscheidung treffen zu können“, sagt Burgdorf. Am 14. April liegt der Inzidenzwert des Landkreises bei 160,9.

Die Ausgangssperre, die im Landkreis Gifhorn seit dem 2. April gilt, soll vorerst bis zum 16. April, also Freitag, gelten. Der aktuelle Inzidenzwert des Landkreises liegt am 14. April bei 186,4. Die Voraussetzung für die Aufhebung der Ausgangssbeschränkungen ist ein konstanter Wert unter 100. Dass die Maßnahme im Landkreis am kommenden Freitag beendet ist, ist auf Grundlage dieser Vorgabe somit unwahrscheinlich. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow / picture alliance / dpa