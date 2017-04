Erste Auseinandersetzungen vor Niedersachsenderby

Hannover - Vor dem brisanten Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist es am Samstag vor dem Stadion in Hannover zu ersten Auseinandersetzungen gekommen.

Braunschweiger Fans versuchten nach Angaben der Polizei sich unkontrolliert Zugang zur HDI-Arena zu verschaffen. Sie seien in Gewahrsam genommen worden.

Zu dem Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga erwarten die Sicherheitskräfte rund 1500 gewaltbereite Fans. Die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei ist im Einsatz. Unterstützung gibt es auch aus anderen Bundesländern.

Spiel im Zeichen der Sicherheit

Sportlich geht es bei dem Derby um wichtige Punkte für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga - doch überschattet wird die Partie vom Thema Sicherheit. Dies wurde am Freitag bereits deutlich, als es beim Abschlusstraining der Eintracht zu einem Pyrotechnik-Vorfall kam. Mittelfeldspieler Julius Biada musste die Einheit abbrechen, nachdem ein von Braunschweiger Fans gezündeter Feuerwerkskörper in dessen Nähe explodierte.

Die Braunschweiger Fans sin am Samstag in zwei Sonderzügen und mit Bussen zunächst ohne Probleme in Richtung Landeshauptstadt gestartet. In Hannover wurden nach Polizeiangaben vereinzelt Böller und Bengali gezündet. Schon am Morgen war die Polizeipräsenz in der Innenstadt deutlich erhöht. Ein Hubschrauber kreiste über dem Areal des Stadions.

Keine Toleranz

"Die Vorkommnisse sind nicht zu tolerieren und werden in den nächsten Tagen intern aufgearbeitet", teilte die Eintracht zum Vorfall am Freitag mit. Biada ginge es inzwischen aber besser.

Die Polizei in Hannover stellt sich für das Spiel auf Schwerstarbeit ein. Rund 1500 gewaltbereite Fans werden erwartet. Dafür ist die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Kritik für die Ansetzung des Derbys am Osterwochenende gab es zudem - erneut - von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. "Die Deutsche Fußball Liga DFL hat sich leider über sehr ernsthafte Bedenken der niedersächsischen Sicherheitsbehörden hinweggesetzt", monierte SPD-Politiker Weil. "Mit ihrer Entscheidung hat die DFL auch eine gewisse Verantwortung übernommen, das sage ich sehr deutlich."

Für die Fans werden vor dem Stadion auch durch die Anschläge auf den Dortmunder Mannschaftsbus die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen nochmals verschärft. Die Polizei erließ ein Taschenverbot, dazu sollen Sprengstoffhunde rund um die Arena für ein sicheres Derby sorgen. "Wir sollten den Verantwortlichen vertrauen, dass wir ein tolles Derby erleben", sagte 96-Trainer André Breitenreiter.

Denn für beide Mannschaften geht es auch sportlich um sehr viel. Hannover als Dritter (53 Punkte) könnte mit einem Sieg den Rivalen (54) überholen. Die Eintracht würde dagegen den Vorsprung auf 96 mit einem Erfolg auf vier Punkte ausbauen - und einen wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg tätigen.

dpa