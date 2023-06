Pfand-Banden übernehmen das Hurricane – und ein alter Einzelkämpfer geht fast leer aus

Von: Ulla Heyne

Hurricane in Scheeßel – das bedeutet auch immer reiche Beute für Pfandsammler. Doch wo früher einzelne Personen unterwegs waren, sind es nun regelrechte Banden.

Scheeßel – Von Konzerten und Festivals sind sie kaum noch wegzudenken: Menschen, die mit Mülltüten über das Gelände ziehen, an Eingängen Pfandgut sammeln oder die Besucher teilweise sehr offensiv danach fragen. Auch beim Hurricane Festival in Scheeßel hat man sich an diesen Anblick schon längst gewöhnt.

Der Mann, der bereits am Donnerstag am Bahnhof seine Runden zieht, wirkt nicht so, als würde ihm die „Suche nach dem Blechschatz“ Freude bereiten. Noch vor einigen Jahren erzielten Sammler Beträge von bis zu mehreren tausend Euro – im Vorjahr hatte der Rentner nach vier Tagen gerade mal 320 Euro im Portemonnaie. Von den Bands auf dem Festival bekommt er natürlich nichts mit.

Hurricane-Dosensammler sind einzeln oder in großen Gruppen unterwegs

Der unlängst in den Beekeort Zugezogene – bis zu seiner Pensionierung Lkw-Fahrer bei einem regionalen Milchbetrieb – erzählt gern. Nur seinen Namen möchte er nicht in der Presse sehen. Und auch das Kippen der großen, am Bahnhof aufgestellten Mülltonnen, um dort potenziell schlummerndes Dosenpfand zu sichten, ist ihm eher peinlich.

Sammelt, was geht – allerdings ist das nicht viel: Ein Dosensammler am Bahnhof in Scheeßel. © Ulla Heyne

Auf dem Hurricane-Gelände selbst, so hat er festgestellt, lassen sich ganz andere Mengen erzielen – bei der Anreise hingegen hat er bis zu diesem Gespräch gerade mal ein paar Euro Gegenwert im blauen Sack. „Aber da sind Banden, die sich richtig gut organisiert haben“, berichtet er, „die Frauen und Kinder sammeln, dann – zack – Säcke über den Zaun“, abgefahren werde mit dem Sprinter.

„Gegen solche Strukturen kommst du als Einzelkämpfer nicht an“, meint er resigniert, eher müsse man aufpassen, „dass es keinen auf die Glocke gibt.“ Ob er an diesem Wochenende noch auf seinen Schnitt kommt? Das Thema Altersarmut, aber auch Würde, es ist beim Festival, das doch eigentlich Freude für alle Beteiligten bedeuten soll, auf einmal ganz nah.