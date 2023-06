Aus der Baustelle in den Graben – Lkw verursacht zehn Kilometer Stau auf A1

Von: Elias Bartl

Nach dem Unfall liegt der LKW im Graben. © Nord-West-Media

Ein Lastwagen kam in einer engen Baustelle von der Autobahn ab und kippt in einen Graben. Ein Fahrstreifen muss für Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Holdorf – Ein Unfall auf der A1 in Niedersachsen in Fahrtrichtung Bremen sorgte am Dienstagmorgen, 27. Juni, für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ein Lastwagenfahrer verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen 40-Tonner in einem schmalen Baustellenbereich zwischen Bramsche und Holdorf im Landkreis Vechta. Das Fahrzeug geriet von der Fahrbahn ab und kippte in einen Graben, wobei die rechten Räder im Erdreich versanken. Der Fahrer konnte das Führerhaus unverletzt, jedoch mit einem leichten Schock, verlassen.

Unfall auf der A1 bei Holdorf: Stau im Berufsverkehr – zehn Kilometer in Richtung Bremen

Der Vorfall führte bereits in den frühen Morgenstunden zu einem Stau von zehn Kilometern Länge auf der A1. Um die Reinigungsarbeiten durchführen zu können, musste der Hauptfahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Zudem wird voraussichtlich eine teilweise oder sogar vollständige Sperrung der Richtungsfahrbahn Bremen erforderlich sein, um den Lastwagen bergen zu können.

Stau am Morgen auf der Autobahn A1: Lastwagen rutscht in Graben

Nach Angaben der Polizei hatte der Lastwagen Früchte geladen, die vermutlich vor der Bergung umgeladen werden müssen. Es ist derzeit noch unklar, ob die geladenen Früchte entsorgt werden müssen oder ob sie gerettet werden können. Die Polizei ist vor Ort, um den Vorfall zu untersuchen und den Verkehr zu regeln. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Weitere Informationen zu dem Vorfall stehen derzeit noch aus.