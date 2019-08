Zusteller klaut 80 Paketsendungen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Polizisten haben 80 gestohlene Paketsendungen bei einem Mann Zuhause in Aurich gefunden. Der 54-jähriger Tatverdächtige arbeitete bei einer Spedition.

Aurich - Da konnten die Empfänger ihrer Pakete lange warten: In Aurich sind in den vergangenen Monaten in mehr als 80 Fällen Paketsendungen gestohlen worden.

Nun konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Es handelt sich um einen 54 Jahre alten Mann aus dem Altkreis Aurich, der im Tatzeitraum als Paketzulieferer für eine Spedition tätig war.

Aurich: Polizei stellt Beweismittel sicher

Im Zuge der Ermittlungen konnten bei dem 54-Jährigen mehrere Hundert Asservate sichergestellt werden. Bei dem mutmaßlichen Diebesgut handelt es sich überwiegend um neuwertige Kleidung.

Gegen den 54-Jährigen wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.

