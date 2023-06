„Immerhin Eiswürfel“: Kiosk-Angebot auf dem Hurricane stößt auf viel Kritik

Von: Marvin Köhnken

Seit auf dem Hurricane kein Supermarkt mehr steht, ist die Auswahl vor Ort merklich geschrumpft. Kritik – positiv wie negativ – gibt es reichlich. Und auch der Veranstalter äußert sich.

Scheeßel – 42 Produkte gibt es im Festival-Shop auf dem Hurricane Festival 2023 zu kaufen. Deutlich weniger als in den Jahren, in denen Supermarkt oder Discounter am Eichenring zur Stelle waren – aber immerhin mehr als die 30 Produkte, die 2022 angeboten worden sind. Wer mehr will oder sparen, wird sich sicher wieder in Richtung Scheeßel orientieren.

Der Hurricane-Kiosk wurde 2022 erstmals seit Langem vom Veranstalter selbst auf die Beine gestellt. Im Angebot waren nur 30 Produkte. (Archivbild) © Ulla Heyne

Online gehen die Meinungen über das Angebot des Hurricane-Teams auseinander. Das Interesse, neben der Musik des Hurricane-Line-ups auch vor Ort einkaufen zu können, ist auf jeden Fall gegeben. „Bei den Preisen dachte ich auch: ‚Welcher Discounter soll das denn sein?‘ Aber so ergibt das Sinn ja“, schreibt ein User als Reaktion auf den Hinweis, dass beim Deichbrand Festival ein solcher Anbieter zugegen sein wird. Ein anderer sieht in den Preisen kein Problem und kommentiert an anderer Stelle: „Verstehe dein Problem nicht. Das sind Spotpreise meiner Meinung nach. Das hab ich schon viel teurer in Wacken gesehen.“

Auswahl im Hurricane-Festival-Shop spaltet die Fans – Veranstalter klärt auf

„Immerhin Eiswürfel“ schreibt ein User – und ist damit nicht alleine. Unter anderem kritisieren Hurricane-Fans unter der Ankündigung der Preise, dass es doch auch anders ginge: Nämlich auf dem Schwester-Festival Southside, das zeitgleich in Baden-Württemberg organisiert wird und bei dem es in diesem Jahr erstmals sogar zwei Festival-Shops geben wird. Entsprechend größer ist dort auch die Auswahl an Festival-Verpflegung. Immerhin wird es dieses Jahr wieder möglich sein, mit Bollerwagen im Zug nach Scheeßel zu reisen – und sich im Voraus fürs Wochenende einzudecken.

Nur 30 Produkte standen im Hurricane-Kiosk 2022 – davon aber jeweils eine ganze Menge. © Ulla Heyne

Im Interview mit kreiszeitung.de hatte Festival-Chef Folkert Koopmans dazu gesagt, die großen Lebensmittelmarkt-Ketten verhielten sich aktuell sehr zurückhaltend, was das Engagement von Festivals angeht. Auf dem Hurricane 2023 werde es wieder einen eigenen Festival-Shop haben, der noch größer sein wird als der vom vergangenen Jahr.

„Die Ketten sind nach der Pandemie noch sehr zurückhaltend, was ihre Präsenz auf einem Festival betrifft.“ Koopmans zufolge gäbe es noch Veranstalter mit Altverträgen. „Ansonsten haben aber alle Festivals das Problem, dass sie diesen Luxus im Augenblick nicht anbieten können.“ Das Hurricane-Team bemühe sich, das zu ändern. „Nur muss es der Markt auch hergeben.“

Getränke-Auswahl

Beck's/Green Lemon/Gold 0,5l-Dose 1,49 Euro Corona Extra 0,5l-Dose 1,49 Euro Jim Beam & Cola 0,33l-Dose 3,49 Euro Somersby Cider Apple/Blackberry 0,33l-Dose 2,49 Euro Coca-Cola/Coca-Cola Zero 1,5l-PET 2,29 Euro Fanta/Sprite 1,5l-PET 2,29 Euro 28 Black Acai 0,33l-Dose 2,29 Euro Mineralwasser Classic/Medium 1,5l-PET 0,99 Euro Eiswürfel 2KG 4,50 Euro

Snack-Auswahl

Chips (Paprika/Salted) 1,99 Euro Haribo Color-Rado 1,60 Euro Goldbären 1,60 Euro Mr. Tom 0,90 Euro Ravioli in Tomatensauce 3,89 Euro Kakao Drink 0,2% 1,99 Euro Croissant Kakao / Kakao Vanille 2,79 Euro Toastbrot 1,49 Euro Festival-Grillwürstchen (aus der Region) 4,99 Euro Vegane Bratwürstchen 3,99 Euro Bifi Original 6er / Roll 3er 2,99 Euro Apfel 0,59 Euro Banane 0,59 Euro

Backwaren-Auswahl

Frische Brötchen - Gold 5 Stück 3,89 Euro Frische Brötchen - Körner 5 Stück 5,89 Euro

Non-Food-Auswahl

Seife 0,99 Euro Hygiene Handgel 50 ml 1,99 Euro Sonnenmilch LSF 30 250 ml 9,90 Euro Zahnbürste Medium 2er 0,99 Euro Toilettenpapier 3-lagig, 2x 2,99 Euro Tampons 3,99 Euro Kleen-Kanteen Hurricane Cup 14,99 Euro Kleen-Kanteen Hurricane Bottle 31,99 Euro Papiertragetasche 0,50 Euro