Auch in Bremen und Niedersachsen: Verdi ruft zum TÜV-Streik auf

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Gewerkschaft Verdi ruft am 12. und am 15. Mai zu ganztägigen Streiks beim TÜV auf. Betroffen sind auch Filialen in Niedersachsen und Bremen.

Hannover/Bremen – Die Gewerkschaft Verdi ruft am 12. und 15. Mai 2023 die Beschäftigten beim TÜV NORD, beim TÜV Hessen und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) zu ganztägigen Warnstreiks auf. Betroffen sind, neben Standorten in Niedersachsen und Bremen, auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, das Saarland und Berlin-Brandenburg.

Auch bei TÜV Nord soll gestreikt werden. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Gewerkschaft will damit erreichen, dass die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde ein deutlich verbessertes Angebot unterbreiten. „In der 3. Verhandlungsrunde haben Arbeitgeber Verbesserungen in Aussicht gestellt und dann trotz eines erfolgreichen Streiks mit über 1400 Streikenden kein verbessertes Angebot vorgelegt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Verdi hatte bereits Ende April zum TÜV-Streik aufgerufen.

Auch in Bremen und Niedersachsen: Verdi ruft zum TÜV-Streik auf – Angebot sei „enttäuschend und unangemessen“

Verdi fordert im Kern 12 Prozent mehr Lohn ab dem 01. April 2023 bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Geboten worden seien, dass die Tabellenentgelte nach mehreren Nullmonaten in drei Schritten, ab 01. September 2023 und ab 01. April 2024, um jeweils 2,7 Prozent steigen.

Ab dem 1. April 2025 sollen sie um weitere 2,5 Prozent erhöht werden. Außerdem soll es drei Einmalzahlungen von je 500 Euro als Inflationsausgleichsprämie geben. Die Verdi-Tarifkommission bezeichnete dieses Angebot als „enttäuschend und unangemessen“. „Wer so ignorant mit den Inflationssorgen der Beschäftigten umgeht, der muss sich nicht wundern, wenn sie dies mit Streik quittieren“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Maren Kaltschmidt-Nagel.