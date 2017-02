Asylbewerber steht wegen Sozialbetrugs vor Gericht

Hannover - Nach den Ermittlungen einer Braunschweiger Sonderkommission zu Asylbetrug muss sich jetzt ein Verdächtiger vor Gericht verantworten.

Ein Asylbewerber soll sich mit sieben verschiedenen Identitäten Sozialleistungen erschlichen haben. Der Sudanese soll deshalb von heute an vor dem Amtsgericht Hannover stehen. Er ist des gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt.

Laut Staatsanwaltschaft soll er von Juni 2015 bis September 2016 in unterschiedlichen Städten in Norddeutschland Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen haben. Insgesamt soll der Angeklagte etwa 21.700 Euro zu Unrecht kassiert haben. Er sitzt seit vergangenem September in Untersuchungshaft. Wird er zu einer längeren Haftstrafe verurteilt, droht im die Abschiebung.

Ermittlungen in mehr als 300 Fällen

Laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat es in Niedersachsen flächendeckend Sozialbetrug mit Mehrfachidentitäten gegeben. Die Braunschweiger Sonderkommission Zentrale Ermittlungen verfolgt derzeit mehr als 300 Fälle von Sozialbetrug durch Asylbewerber. Dabei handele es sich hauptsächlich um Flüchtlinge aus dem Sudan, die während des Höhepunktes der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 nach Deutschland kamen.

Im aktuellen Fall war der Missbrauch bei internen Ermittlungen der Sozialämter aufgefallen. Der Angeklagte wurde bei einem erneuten Besuch des Sozialamtes festgenommen. Der Fahndungserfolg geht einem Gerichtssprecher zufolge auf die Ermittlungen der Braunschweiger Soko zurück. Möglicherweise wird das Urteil bereits am Montag gesprochen.

dpa

Mehr zum Thema:

Sozialbetrug: Landesaufnahmebehörde wollte nicht gegen eine Volksgruppe vorgehen

Rubriklistenbild: © dpa