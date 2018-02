Fernweh-Süchtige suchen Traumjob mit Meerblick

Katharina Hofer (l) ist Auszubildende im Reisebüro und informiert sich bei Kathleen Pöhner vom Personalmanagment Aida über Jobs auf hoher See.

Hannover - Von Ralf E. Krüger. Geld auf hoher See verdienen und die Welt sehen - für Menschen mit Fernweh eine Idealvorstellung. In Hannover suchen Reedereien bei einer Jobbörse nach Personal, die Kreuzfahrtbranche boomt. Gefragt sind auch Bewerber aus Branchen, an die man zunächst nicht denkt.

Auf der Suche nach einem Traumjob mit Meerblick haben sich Fernwehsüchtige am Donnerstag in Hannover getroffen. Dimitri Kolomiets aus Odessa, Christina Mone aus Paris oder Mia Heinrich aus Berlin: Sie alle haben sich bei der Cruise Jobs & Hotel Career Lounge, einer Jobbörse, über Arbeits- oder Ausbildungschancen in der Kreuzfahrtbranche und der gehobenen Hotellerie informiert.

Die Chancen für Bewerber stehen gut: In den kommenden fünf Jahren benötigt die Kreuzfahrtbranche nach Angaben der Veranstalter für 75 neue Schiffe rund 100.000 zusätzliche Besatzungsmitglieder. „Die Kreuzfahrtbranche wächst, und durch die neuen Schiffe und Kapazitäten werden auch immer mehr Mitarbeiter an Bord der Schiffe gesucht, vor allem im Service und Hotel- oder Kabinenbereich", sagt Tui-Manager Christian Rapp.

„Ich habe totales Fernweh, mich hält hier nichts"

Das Casting in einem Konferenzhotel ist für Katharina Hofes die erste Etappe beim erhofften Sprung in die weite Welt. Die 21-Jährige aus Braunschweig möchte auf einem Schiff anheuern, sobald sie 2019 ihre Ausbildung zur Tourismus-Kauffrau beendet hat. „Ich habe totales Fernweh, mich hält hier nichts", sagt die junge Frau, die schon mal in einem Robinson-Club auf Mallorca gearbeitet hat. "Ich war extrem glücklich dort, und das nicht nur wegen des Wetters."

Eine ähnliche Erfahrung führt die Berliner Abiturientin Mia Heinrich in Begleitung ihrer Mutter nach Hannover. Einen dualen Studiengang im Tourismusbereich sucht sie. „Es hilft, einen direkten Ansprechpartner zu haben", sagt Mia.

+ Mia Heinrich (l) und ihr Mutter Sonja informieren sich auf der Messe über duale Studiengänge im Tourismusbereich. © dpa

Die Motivationen der Bewerber seien unterschiedlich, berichtet Messe-Veranstalterin Daniela Fahr: „Das reicht von der Abenteuerlust über den Wunsch, schnell viel Geld zu verdienen und die Welt zu sehen bis hin zur Lebenskrise, wo etwa nach einer Scheidung oder dem Jobverlust der Wunsch nach Veränderung da ist." So wie bei dem aus der kenianischen Hafenstadt Mombasa stammende Hotelkaufmann Hammerton Kadhua Ziro - er hat gerade in Bremen seinen Job verloren und sucht nun nach einem neuen Arbeitsplatz.

Geld auf hoher See verdienen und dabei die Welt sehen, das ist eine verführerische Idee. „Viele Kandidaten kommen aber auch mit völlig verkehrten Vorstellungen", sagt Fahr. Denn das Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff ist mitunter ein echter Knochenjob. Ein halbes Jahr lang auf engstem Raum und eine Siebentagewoche mit meist zehnstündigen Arbeitstagen, das ist trotz guter Bezahlung sowie freier Kost und Logis nicht jedermanns Sache. Veranstalterin Fahr, die selbst jahrelang auf Schiffen arbeitete, gesteht: „Ich würde das heute nicht mehr schaffen, die Belastung ist ab einem gewissen Alter zu groß."

+ Gründerin und Geschäftsführerin der Connect Worldwide Recruiting Agency, Daniela Fahr spricht mit dem ukrainischen Fremdenführer, Dimitri Kolomiets über Jobangebote auf der Messe. © dpa

In einer kleinen, aber feinen Nische des Arbeitsmarktes ist die Messe eine Jobbörse für alle Touristikberufe, vom Koch bis zur Empfangsdame. Der Akzent liegt eindeutig auf dem Kreuzfahrtgeschäft - eine Branche, die händeringend Personal sucht. „Den Wunsch, auf einem Schiff zu arbeiten und zu reisen, hatte ich schon lange", sagt der Osnabrücker Reisekaufmann Dirk Konersmann (49). Er steht in einer Warteschlange vor dem Stand des Fachvermittlers André Nickel von der Bundesagentur für Arbeit in Suhl. Die Thüringer haben sich bundesweit auf die Vermittlung von Fachkräften für diese Nische spezialisiert.

Gesucht werden die unterschiedlichsten Berufe: Vom Barkeeper über den Mediziner, Fitnesstrainer, Kinderbetreuer, Reiseleiter, Fotografen oder Koch bis hin zur Kosmetikerin. Auch im Internet-Zeitalter schätzt Nickel Jobbörsen wegen der direkten Ansprache. Sie wird wichtiger, da der Fachkräftemangel auch die Kreuzfahrtbranche erreicht hat.

+ Kapitän Sebastian Gennies berichtet über Jobangebote auf einer Luxusyacht. Die Messe präsentiert Bewerbern Jobs aus der Kreuzfahrtbranche und der gehobenen Hotellerie. © dpa

Das gilt sogar für die exklusive Sparte der Luxusjachten, wo Chef-Stewardessen etwa auf der 63-Meter-Jacht „Sarah" auf ein Bruttogehalt von knapp 7000 Euro monatlich kommen. Kapitän Sebastian Gennies hat trotzdem mitunter Probleme, Fachkräfte für die Jacht zu finden, die mit allem Drum und Dran für eine knappe halbe Million Euro pro Woche zu chartern ist.

Einige der Bewerber haben ihren neuen Job bereits sicher. „Gedanklich habe ich schon eine Stunde nach der Eröffnung einen Koch sowie zwei Restaurant-Fachkräfte eingestellt", sagt Personalchefin Imke Hesse vom Heide-Park Soltau, der auch ein Vier-Sterne-Hotel betreibt. - dpa