Apotheken machen heute dicht: Streik trifft Niedersachsen und Bremen

Von: Andree Wächter

Teilen

Wer krank ist, braucht oft Medikamente. Blöd nur, wenn die Tür der Apotheke zu ist, weil aus Protest gestreikt wird. Im Notfall gibt’s aber Hilfe.

Hannover/Bremen – Am heutigen Mittwoch, 14. Juni, bleiben die Türen der Apotheken in Niedersachsen und Bremen geschlossen. Der Grund: Mit einem Protesttag wollen Apotheker-Teams bundesweit auf die Probleme der Branche aufmerksam machen. Für den Fall der Fälle haben einige Apotheken aber einen Notdienst eingerichtet. Wer also krank ist, kann trotzdem ein Medikament bekommen. Welche Apotheken geöffnet haben, steht im Internet auf der Seite aponet.de.

„Lieferengpässe, Sparmaßnahmen und Honorarkürzungen durch die Bundesregierung machen es für uns Apotheken immer schwieriger, die Arzneimittelversorgung für die Patientinnen und Patienten aufrechtzuerhalten“, sagt Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbands Niedersachsen (LAV). Als weiteren Grund nennt der Vize-Vorsitzende des Bremer Apothekenverbandes, Thomas Real, den Fachkräftemangel. Des Weiteren klagen viele Beschäftigten über zu viel Bürokratie.

Plakate mit Infos zum bundesweiten Protesttag der Apotheken hängen im Schaufenster von einer Apotheke. © Sven Hoppe/dpa

Eine zentrale Forderung der Apotheken beim bundesweiten Protesttag ist die nach einem fairen Honorar. Seit 2013 sei die Apothekenvergütung nicht angepasst worden. Der Apothekerverband fordert eine Erhöhung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 auf 12 Euro.

Darüber hinaus sei das Honorar anders als bei anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen von der Inflation abgekoppelt. Berend Groeneveld: „Die Stagnation des Apothekenhonorars ist für junge Pharmazeutinnen und Pharmazeuten kein Anreiz, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und eine Apotheke zu übernehmen. Auch das gefährdet die Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten. Deshalb protestieren wir am 14. Juni – für den Erhalt der Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten!“

Das Honorar ist von der Inflation abgekoppelt

Das Bundesgesundheitsministerium sieht dies anders. In einem Factsheet heißt es: Allein 2021 hätten die Apotheken einen Mehrumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet, ein Plus von vier Prozent. Dies berichtet das Nachrichtenportal spiegel.de. Bundesminister Karl Lauterbach sieht keinen Spielraum mehr bei den Honoraren.

Nun ist Umsatz eben nicht gleichzusetzen mit Gewinn. Jeder Apotheker ist Freiberufler und muss vom Gewinn beispielsweise auch Investitionen tätigen. Und nicht zu vergessen ist auch die Onlinekonkurrenz. Unbestritten fließt eine Menge Geld zu den Online-Apotheken, weil sie – rezeptfreie – Produkte oft deutlich billiger verkaufen. Sichtbar wird das unter anderem an der Börse: Am Montag, 19. Juni, wird Shop Apotheke Europe in den Aktienindex M-Dax aufgenommen.

Apotheken machen dicht: Streik trifft Niedersachsen und Bremen

Das eigentliche Problem sitzt jedoch viel tiefer. Es geht um die Folgen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes, GKV steht für gesetzliche Krankenversicherung. Seit Oktober müssen die Apotheken mehr Geld für ein abgegebenes Arzneimittel an die Krankenkassen zahlen. Aktuell sind es 2 Euro, früher waren es 1,77 Euro. Laut dem Bundesgesundheitsministerium ist die Erhöhung auf zwei Jahre befristet.

Ein weiterer Grund ist das für Apotheken anstehende Lieferengpass-Gesetz. „Lieferengpässe werden auch nach Inkrafttreten des Gesetzes den Apothekenalltag bestimmen“, sagt Groeneveld. „Das Gesetz löst keines der Probleme, die die Arzneimittelversorgung durch das flächendeckende Netz der Apotheken vor Ort gefährden.

Apotheken auch vom Wandel betroffen

Weitere Probleme sind die Standorte. Eine Apotheke ist genauso vom Wandel im Einzelhandel betroffen wie andere Geschäfte auch. Wo kein Einzelhandel mehr, da verschwindet auch die Laufkundschaft. Bleibt nur noch die Nähe zu Arztpraxen. Doch gerade in ländlichen Regionen fehlen eben diese Hausärzte, viele Landstriche sind unterversorgt.

Auch ohne Protesttag bleiben derzeit an manchen Tagen einige Apothekentüren stundenweise geschlossen. Es fehlt einfach an Personal. Deutschlandweit sind Pharmazie-Studienplätze sehr begrenzt verfügbar. Hinzukommt, dass für die wenigen Studenten es oft noch zu wenige Laborplätze gibt und das Studium im Allgemeinen als nicht mehr up to date gilt. Es geht also um die Zukunft der Apotheken.