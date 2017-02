Anklage wegen tödlichen Schlags vor Einkaufszentrum in Aurich

Aurich - Nach dem Tod eines Mannes bei einer Schlägerei im ostfriesischen Aurich muss sich der 28 Jahre alte Angreifer wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Gegen ihn sei Anklage erhoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Demnach soll der Mann am 6. Dezember 2015 mehrere Menschen vor einem Einkaufszentrum provoziert und einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend versetzte der Angreifer einem 25-Jährigen einen wuchtigen Ellenbogenstoß ins Gesicht. Das Opfer fiel zu Boden und starb an den Folgen einer Gehirnblutung.

Der 28-Jährige hätte die tödlichen Folgen seines Schlages gegen den Kopf voraussehen müssen, stellte die Staatsanwaltschaft nach Abschluss ihrer Ermittlungen fest. Das Landgericht Aurich hat noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden. Körperverletzung mit Todesfolge wird mit einer Freiheitsstrafe von 3 bis zu 15 Jahren geahndet, in minder schweren Fällen reduziert sich der Strafrahmen auf Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

