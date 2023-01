Angriff mit Hundeleine: Mann springt aus Taxi und verprügelt Frau

Von: Johannes Nuß

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat am Samstagmittag ein 47-Jähriger in Delmenhorst eine Frau mit einer Hundeleine verprügelt. Von der Polizei wurde er in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses gebracht. © Holger Hollemann/dpa/Symbol

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat am Samstagmittag ein 47-Jähriger in Delmenhorst eine Frau mit einer Hundeleine verprügelt. Jetzt sitzt er in der Geschlossenen.

Delmenhorst – Kurioser Einsatz für die Polizei in Delmenhorst in Niedersachsen am Samstagvormittag, 28. Januar 2023, gegen 11:00 Uhr: Weil ein 47-Jähriger eine Frau mit einer Hundeleine attackiert hat, mussten Beamte den Mann in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses bringen. Aber der Reihe nach.

Am Samstagvormittag ließ sich der 47-Jährige aus Delmenhorst an die Ecke Pappelstraße/Eichenzeit mit einem Taxi bringen. Als er vor Ort ausstieg, ging er unvermittelt auf eine 53-jährige Frau zu und bepöbelte sie. Die Frau war zu diesem Augenblick gerade mit ihrem Hund unterwegs.

Doch damit nicht genug: Völlig unvermittelt fing der Mann an, auf die Frau einzuschlagen. Schließlich nahm der Angreifer der Frau die Hundeleine weg und fing an, sie damit zu verprügeln. Der Taxifahrer, der den Mann kurz zuvor abgesetzt hatte, kam der Frau zur Hilfe und konnte so offenbar Schlimmeres verhindern. Ein weiterer Taxifahrer brachte den Mann zunächst vom Tatort weg.

Kurz darauf wurde der 47-Jährige von der Polizei angetroffen. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Laut Polizeibericht wurde er zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde er in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die 53-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden.