Hausparty in Hannover eskaliert: Bewusstloser liegt auf Straßenbahngleisen

Aus einer gemeinsamen Feier entstand ein schlimmer Streit in Hannover. Zwei Angreifer legten einen 27-Jährigen verletzt und bewusstlos auf Gleise der Straßenbahn. Die Polizei sucht Zeugen.

Update, 14. Oktober: Hannover - Zwei Männer, die einen bewusstlosen 27-Jährigen in Hannover auf die Gleise einer Straßenbahn gelegt haben sollen, sind wieder auf freiem Fuß.

Momentan gebe es gegen die beiden 33 und 37 Jahre alten Männer keinen dringenden Tatverdacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. (dpa)

Party in Hannover eskaliert: Männer greifen 27-Jährigen an

Erstmeldung, 13. Oktober: Zunächst feierten die drei beteiligten Männer am Samstagabend gemeinsam in einer Wohnung an der Tiergartenstraße in Hannover, teilt die Polizei mit. Gegen 22.15 Uhr brach ein Streit innerhalb der Gruppe aus, der Grund für die Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt.

Polizei Hannover: 27-Jähriger am Kopf verletzt

Laut Zeugenberichten entwickelte sich aus dem verbalen Streit ein Angriff mit körperlicher Gewalt. Dabei ist der 27-Jährige von den beiden Beschuldigten - 33 und 37 Jahre alt - am Kopf verletzt worden.

Im Anschluss sollen die beiden Tatverdächtigen das inzwischen bewusstlose Opfer auf die Gleise der Stadtbahn in Hannover-Kirchrode gelegt haben, bevor sie flüchteten.

Passanten bemerken bewusstlose Person auf Gleisen

Aufmerksame Passanten bemerkten die hilflose Person auf den Gleisen und alarmierten sofort die Polizei. Die Beamten zogen den 27-Jährigen aus dem Gefahrenbereich. Ein heranfahrende Stadtbahn konnte rechtzeitig gestoppt werden. Das schwer verletzte Opfer ist zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die beiden Verdächtigen sind in der Nähe der Gleise gefunden und von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Gegen sie ist ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet worden. Die Ermittlungen zum Hergang der Tatgeschehens dauern an.

Polizei sucht Zeugen für Angriff in Hannover

Nun sucht die Polizei Hannover Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511/109-5555 entgegen.

