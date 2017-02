Angeklagter schweigt zum Tod seiner Ex-Freundin

Göttingen – Zum Auftakt des Prozesses um den gewaltsamen Tod seiner früheren Freundin in Hardegsen (Kreis Northeim) hat der Angeklagte am Donnerstag vor dem Landgericht Göttingen geschwiegen.

Nach Angaben der Verteidigung sei noch nicht klar, ob der 29-Jährige überhaupt aussagen werde, sagte ein Gerichtssprecher. Bei der Polizei hatte der Mann die Vorwürfe stets bestritten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen Totschlag vor. Er soll seine 23 Jahre alte ehemalige Freundin am 11. August vergangenen Jahres mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Die Frau hatte sich den Ermittlungen zufolge kurz vor der Tat von dem 29-Jährigen getrennt. Er versuchte erfolglos, die Beziehung wieder aufzubauen.

Am Tattag soll der Angeklagte die 23-Jährige in Hardegsen auf der Straße angesprochen und ihr nach einem Streit mehrfach in Rücken, Brust, Schulter und Arm gestochen haben. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen. Er sitzt seit dem 13. August 2016 in Untersuchungshaft. Der Prozess mit fünf Nebenklägern aus der Familie wird Anfang März fortgesetzt. dpa

