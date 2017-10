Althusmann spricht sich gegen Diesel-Fahrverbot aus

Landtagswahl Niedersachsen

Hannover - Der niedersächsische CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann will bei einem Sieg bei der Landtagswahl am 15. Oktober Diesel-Fahrverbote verhindern. "Mit mir als Regierungschef wird es in Niedersachsen keine Zustimmung zu einem Diesel-Fahrverbot geben", sagte er in Hannover.