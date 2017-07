Alte Menschen werden in Stadtstaaten am besten versorgt

Niedersachsen hat wenig Betten in Geriatrie-Stationen

+ © dpa/Wolfgang Kumm Ein Physiotherapeut unterstützt einen Patienten. © dpa/Wolfgang Kumm

Hannover/Berlin - In Niedersachsens Kliniken gibt es vergleichsweise wenige Betten für alte Patienten in spezialisierten Geriatrie-Stationen. Wie aus dem am Mittwoch von der Barmer veröffentlichten Krankenhausreport hervorgeht, standen 2015 landesweit je 10.000 Einwohner zehn solcher Betten in Krankenhäusern sowie fünf Betten in Rehabilitationseinrichtungen zur Verfügung.