Aldi-Markt aufm Deichbrand-Festival: Diese Produkte wurden am meisten gekauft

Der Aldi-Markt auf dem Deichbrand-Festival bietet eine Vielzahl an Produkten. Doch welche von ihnen werden am meisten verkauft? Das sind die Top 5 Produkte des Festivals.

Nordholz/Cuxhaven – „Ich packe meinen Festivalkoffer und nehme mit ...“ Manchmal ist es gar nicht so leicht für ein Festival seine Taschen zu packen. Immer wieder wird mal was vergessen. Das haben auch Discounter und Märkte erkannt und bieten seit Jahren auf Großevents ihre Waren in eigenen Zelten an. Auf dem Deichbrand ist dies üblicherweise Aldi-Nord. Doch was sind eigentlich die meist verkaufen Produkte auf den Großevents? Ein Marktsprecher klärt auf.

Deichbrand 2023: Diese Produkte werden im Aldi-Festival-Markt am meisten verkauft

Seit einigen Jahren können sich die Besucher des Deichbrand-Festivals darauf verlassen, dass ein großes Festzelt auf dem Gelände – umgebaut zu einem Discounter – so ziemlich alles anbietet, was man auf dem Campingplatz des Großevents braucht. Der Aldi-Markt auf dem Deichbrand ist dabei natürlich kein gewöhnlicher Discounter.

So stellt Marktsprecher Dennis Boczek klar, dass das Sortiment auf die Bedürfnisse der Festival-Besucher angepasst wurde und mehr als 300 Artikel umfasst. Neben gekühlten Getränken, Grillgut, frischen Backwaren, Fertiggerichten sowie Obst und Gemüse bietet der Markt den Musikfreunden auch Hygieneprodukte und Campingzubehör an.

Doch was war das meistverkaufte Produkt im vergangenen Jahr? „Das Jever Pilsener in der Deichbrand Edition war letztes Jahr mit mehr als 100.000 verkauften Dosen klarer Favorit unserer Kunden“, heißt es im Statement von Aldi-Nord. Diese werden in der veröffentlichten Statistik des Marktes jedoch unter „Getränkedosen“ geführt, welche auch andere Biersorten mit einrechnet.

Bier und Pizza: Das mögen die Besucher des Deichbrand-Festivals am liebsten

Insgesamt wurden demnach 254.378 Getränkedosen verkauft. In der Top-Fünf der meistverkauften Produkte auf dem Deichbrand stehen auch Brötchen und Pizza-Snacks ganz hoch im Kurs. Über den Festivalzeitraum wurden jeweils 78.731 beziehungsweise 75.982 Stück davon verkauft.

Auch bemerkenswert: Mehr als 45.000 Liter Wasser und 23 Tonnen Eiswürfel wurden an die Besucher des Deichbrands ausgegeben. Dies lag mutmaßlich an dem heißen Wetter auf dem Deichbrand im vergangenen Jahr. 736.138 Artikel sind in der Festival-Filiale von Aldi 2022 verkauft worden.

Das sind die meistverkauften Produkte auf dem Deichbrand-Festival

Aldi auf dem Deichbrand 2023: 160 Mitarbeiter für den Discounter am Start

Und auch für dieses Jahr hat sich Aldi-Nord dem Festivalansturm wieder gewappnet. Nach Angaben des Discounters ist die Filiale auf dem Deichbrand der größte Aldi-Nord-Markt Deutschlands. 160 Mitarbeiter seien 2023 am Start und während des Events in einem eigenen Camp auf dem Gelände untergebracht. Der Aufbau des Zeltes laufe bereits seit dem 5. Juli.