„AIDAnova“ legt erfolgreich den Rückwärtsgang ein

Papenburg - Die Überführung des neuen Kreuzfahrtschiffes „AIDAnova“ von der Meyer Werft über die Ems in die Nordsee ist bisher ohne Probleme verlaufen.

Das Schiff war am Montagabend in Papenburg gestartet und befand sich am Dienstagmorgen in Leer. „Bisher sind wir sehr zufrieden mit der Überführungsfahrt, es gab keine Probleme“, sagte ein Sprecher der Werft. Das Schiff legt die Strecke bis nach Emden rückwärts zurück. So lässt es sich besser manövrieren. Unterstützt wird es von mehreren Lotsen und Schleppern. In Emden wird es dann gedreht. Am Mittwochmorgen soll das Schiff im niederländischen Eemshaven ankommen. Von dort aus soll es dann eine erste Probefahrt in der Nordsee machen.

Die 337 Meter lange und 42 Meter breite „AIDAnova“ mit 2600 Passagierkabinen gehört nach Werftangaben zu den größten in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffen. Sie ist das erste Schiff von Aida Cruises, das mit Flüssiggas betrieben wird.

dpa