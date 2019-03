Aggressive Schafe greifen Passanten an

Papenburg - Schafe gelten eigentlich als friedfertig - zwei Tiere im Papenburger Stadtteil Aschendorf schlagen jedoch aus der Art.

Die beiden ausgebüxten Wiederkäuer attackierten am Dorfgemeinschaftshaus Passanten und verletzten eine 43-Jährige leicht am Oberschenkel. Die aggressiven Tiere brachen nach Angaben von Zeugen bereits mehrfach aus und gingen auf unterschiedliche Menschen los, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Vorfall vom Mittwoch wird nun gegen den Besitzer der Schafe wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

dpa