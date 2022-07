Affenpocken in Niedersachsen: Mittlerweile 38 Fälle registriert

Von: Marcel Prigge

Ähnlichkeit zu Pocken: Dieses Bild aus dem Jahr 1997 entstand während eines Affenpockenausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika und zeigt die Handflächen eines Patienten mit Affenpocken. © dpa/Brian W. J. Mahdy

In Niedersachsen haben sich seit Ausbruch 38 Menschen mit den Affenpocken infiziert. Die Deutsche Aidshilfe fordert mehr Impfstoff.

Hannover – Seit dem ersten Fall Ende Mai sind mittlerweile 38 Fälle von Affenpocken registriert worden. Bundesweit sind es mehr als 2500 Fälle. Aus Sicht der Deutschen Aidshilfe sollte es mehr Impfstoff geben.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind Affenpocken eine Viruserkrankung, die vermutlich von Nagetieren auf den Menschen übertragen wurden. Der Verlauf von Affenpocken ist zwar im Vergleich zur Variola – die seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken – milder, jedoch können vereinzelt auch schwere Verläufe auftreten. ERst kürzlich gab es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit den Affenpocken in Europa.

Weiterhin nur Männer betroffen: Fälle der Affenpocken hänge mit keinem größeren Ausbruchsgeschehen zusammen

In Niedersachsen sind jetzt inzwischen insgesamt 38 Fälle von Affenpocken registriert worden. Wie Holger Scharlach, Sprecher des Landesgesundheitsamtes, gegenüber der dpa berichtet, würden weiterhin nur Meldungen für Männer vorliegen, das mittlere Alter betrage 39 Jahre. Es seien auch keine Orte bekannt, die mit einem größeren Ausbruchsgeschehen zusammenhängen. „Zu einzelnen Fällen gibt es Hinweise, dass die Infektionen möglicherweise bei LGBTQ-Pride-Veranstaltungen in anderen Bundesländern oder im Ausland erworben wurden“, so Scharlach.

Affenpocken: Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen für bestimmte Risikogruppen

Bundesweit gibt es derzeit vom RKI 2595 nachgewiesene Affenpocken-Infektionen. Eine Impfung empfiehlt die Ständige Impfkommission für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Ein erhöhtes Infektionsrisiko hätten insbesondere Männer, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern hätten.

Deutsche Aidshilfe kritisierte: Deutschland hat zu wenig Impfstoff gegen Affenpocken

Die Deutsche Aidshilfe kritisierte, dass Deutschland zu wenig Pocken-Impfstoff bestellt habe. Niedersachsen hatte am 22. Juni 1200 Einzeldosen mit Impfstoff erhalten. Bis zum 25. Juli wurden davon laut Landesgesundheitsamt 219 Einzeldosen von Praxen abgerufen. Aktuell überschreite die Nachfrage nicht das Angebot, so Behördensprecher Scharlach. Notwendig seien rund eine Million Impfdosen. Auch die WHO beschreibt die Situation mit den Affenpocken als internationale Notlage. Die Bundesregierung hat bisher 240.000 Dosen bestellt, die bis Ende September ausgeliefert werden sollen. (Mit Material der dpa)