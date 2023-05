ADAC warnt: Verkehrs-Chaos durch Stau an Pfingsten – Hier müssen Autofahrer in Niedersachsen aufpassen

Von: Lia Stoike

Teilen

Pfingsten bringt nicht nur schönes Wetter nach Niedersachsen und Bremen, sondern auch Staus. Autofahrer müssen vorsichtig sein. Der ADAC warnt.

Niedersachsen/Bremen - Schönes Wetter und ein langes Wochenende: Das lockt viele Menschen aus Niedersachsen und Bremen auf die Ostfriesischen Inseln, aber auch zu Ausflügen ins Umland oder in die Natur im Harz. Da sind Stau und Verkehrsbehinderungen nahezu vorprogrammiert. Der ADAC warnt jetzt Autofahrer und teilt die am höchsten belasteten Strecken mit.

Schon Christi Himmelfahrt sorgten Urlauber für Verkehrs-Chaos in Niedersachsen mit Stau auf der A7. Auch an Pfingsten warnt der ADAC. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

„Am langen Pfingstwochenende drohen auf den Fernstraßen beträchtliche Staus“, teilt der ADAC auf seiner Website mit. Autofahrer fast aller Bundesländer seien am kommenden Wochenende unterwegs, sei es für ein verlängertes Pfingstwochenende wie zum Beispiel in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Doch auch für einen längeren Urlaub begeben sich Fahrer auf die Straße: „Baden-Württemberg und Bayern starten in zweiwöchige, Rheinland-Pfalz und das Saarland in eineinhalb beziehungsweise einwöchige Ferien.“

Verkehrs-Chaos durch Stau in Niedersachsen an Pfingsten – Autofahrer müssen aufpassen

Im Süden Deutschlands ist die Staugefahr besonders groß. Die „massivsten Verkehrsstörungen“ werden laut ADAC am kommenden Freitagnachmittag, 26. Mai 2023, im Süden auch noch Samstagvormittag, 27. Mai 2023, sowie am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, erwartet. Am höchsten belastet sind die Straßen in den Großräumen Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, außerdem die Fernstraßen in Richtung Nordseeküste und Ostsee.

Die belasteten Strecken in Niedersachsen und Bremen

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A2 Dortmund – Hannover – Berlin

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

A19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

A24 Berlin – Hamburg

Die Pfingstreisewelle überziehe zudem die klassischen Auslandsstrecken Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn sowie die Gotthard-Route. Auch auf den Fernstraßen zu den kroatischen Küsten brauchen Autofahrer am kommenden Wochenende Geduld. Urlaubsheimkehrer könnten bei der Einreise nach Deutschland an den bayerischen Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) wegen der Grenzkontrollen im Stau stehen.