Achtung Ansteckungsgefahr: Machen Haustiere krank?

Hannover - Von Christina Sticht. Die Tollwut ist längst ausgerottet. In Deutschland ist die Gefahr relativ gering, sich über ein Haustier eine Infektion zu holen. Experten sind sich einig: Knuddeln ist zwar erlaubt, allerdings muss auf die Hygiene geachtet werden.

Für die meisten Menschen sind Haustiere vollwertige Familienmitglieder: Kuscheln mit ihnen gehört dazu - und manchmal sitzt der Hund sogar auf dem Sofa oder die Katze schläft mit im Bett. Jedoch sollten besonders kleine Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem es bei den Zärtlichkeiten mit ihren vierbeinigen Lieblingen nicht übertreiben, um kein gesundheitliches Risiko einzugehen.

Aus Expertensicht ist Küssen verboten - und auf Streicheleinheiten sollte stets sorgfältiges Händewaschen folgen. Am Freitag (2. Februar) diskutieren Fachleute aus Wissenschaft und von Behörden bei einer Tagung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Tiho) über mögliche Gesundheitsgefahren, die von Haustieren ausgehen können. Dies können Unfälle sein, also insbesondere Bisse, aber auch Allergien sowie von den Tieren übertragene Infektionen, so genannte Zoonosen.

Erreger Toxoplasma gondii gefährlich

Zwar gibt es in Deutschland ein Meldesystem für Infektionskrankheiten, jedoch wird nicht in jedem Fall die Quelle entdeckt. Meist bleibe unklar, ob sich ein Patient bei einem anderen Menschen, einem Tier oder durch ein Lebensmittel angesteckt habe, sagt Hendrik Wilking, der am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin zum Thema Zoonosen forscht und Institutionen berät. In Deutschland sei im Zusammenhang mit Heimtieren der Erreger Toxoplasma gondii wohl am gefährlichsten, sagt Tierarzt Wilking. „Bei Menschen, deren Immunsystem supprimiert ist, kann eine solche Infektion unter Umständen sehr schwer verlaufen."

Die Katze ist der Wirt dieses Parasiten. Menschen können sich direkt bei den Katzen anstecken oder wenn sie mit dem Erreger kontaminiertes Fleisch essen. Problematisch ist eine Neuerkrankung mit Toxoplasma gondii während der Schwangerschaft. Nach einer RKI-Studie machen jährlich etwas mehr als 4000 schwangere Frauen eine Toxoplasmose durch, über 300 Neugeborene kommen mit klinischen Symptomen der Krankheit zur Welt. „Dazu zählen Schäden im neurologischen Bereich", sagt Wilking. „Schwangere sollten auf einen hygienischen Umgang mit Katzen achten."

Haustierhalter haben eine höhere Lebenszufriedenheit

Zudem erhöhten Katzen einer anderen RKI-Studie zufolge mehr noch als Hunde das Risiko für eine Borreliose-Infektion. „Die Katzen nehmen die Zecken draußen auf, und sie übertragen sich zum Beispiel beim Schmusen." Sollte man wegen der Infektionsgefahren Haustiere komplett abschaffen? „Auf gar keinen Fall", betont der Experte. Untersuchungen hätten den gesundheitlichen Nutzen für die Besitzer belegt.

Haustierhalter haben demnach eine höhere Lebenszufriedenheit, sie bewegen sich mehr - allein schon wegen des Gassigehens und des Kümmerns - und sie haben auch mehr soziale Kontakte. Schon Jahrtausende leben Menschen mit Hunden und Katzen zusammen, exotische Reptilien wurden erst in den vergangenen Jahrzehnten populärer. Im Zuge dessen haben laut RKI auch Salmonellen-Infektionen bei Babys und Kleinkindern zugenommen, weil die Mehrheit von Schlangen, Geckos oder Bartagamen den Erreger ausscheiden. Er löst starke Durchfallerkrankungen aus.

Bei Reptilien besonders gründlich auf Hygiene achten

Der auf Reptilien spezialisierte Berliner Tierarzt Frank Mutschmann sagt: „Reptilien sollten nicht im Kinderzimmer, nicht im Badezimmer und vor allem nicht in der Küche gehalten werden." Wichtig sei auch, die Tiere bei seriösen Händlern zu kaufen.

Maximilian Reuschel informiert auf der Tagung unter dem Motto „Machen uns unsere Haustiere krank?" über von Nagern übertragene Zoonosen. Schlimme Krankheitsbilder sind dem Tiho-Wissenschaftler zufolge bei der Haltung von Meerschweinchen und Co. nicht zu erwarten. Allenfalls könne etwa ein Kaninchenschnupfen übertragen werden. Hamster seien häufig von tropischen Rattenmilben befallen. Deren Bisse könnten beim Menschen leichte, rötliche Pusteln hervorrufen.

„Bei Wildtieren ist das Risiko einer Zoonose deutlich höher", betont Reuschel. So könnten Igel beispielsweise Hautpilze übertragen. In den USA seien Waschbärspulwürmer bei Kindern nachgewiesen worden, die im Sandkasten gespielt hatten. - dpa