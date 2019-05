Absturz eines Segelfliegers: 29-jährige Pilotin lebensgefährlich verletzt

Ursache unklar

Eine Pilotin ist beim Absturz ihres Segelflugzeugs in Rhede im Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Die 29-Jährige hatte am Samstag an einer Prüfung für Kunstsegelflieger teilgenommen, als sie die Kontrolle über das Flugzeug verlor.