Absperrzaun auf den Gleisen: Zugverkehr bei Osnabrück behindert

Osnabrück - Schon wieder hat es in der Nähe des Osnabrücker Hauptbahnhofs Störungen im Bahnverkehr gegeben. In der Nacht zu Dienstag lag ein Absperrzaun auf dem Gleis und brachte einen IC zum Halten.

Gegen 0.45 Uhr überfuhr der IC 2021 auf der Fahrt von Hamburg-Altona nach Frankfurt am Main einen in das Gleis gelegten Absperrzaun, meldet die Polizei. Der Zug war mit 64 km/h unterwegs. Obwohl der Zugführer noch eine Schnellbremsung einleitete, wurde das Zaunelement überfahren und dabei in zwei Teile geteilt.

Ersten Ermittlungen zufolge sind weder der Zug beschädigt noch Reisende verletzt worden. Allerdings verspäteten sich wegen des Vorfalls drei Züge um insgesamt 120 Minuten. Gegen 1.26 Uhr fuhr der direkt betroffene IC 2021 weiter Richtung Frankfurt.

Die Bundespolizei Osnabrück bittet um Zeugenhinweise unter 0541-331280.

Am Wochenende hatten Unbekannte am späten Freitag- und Samstagabend einen IC mit Steinen beworfen.

kab