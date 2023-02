A30 muss saniert werden: Einschränkungen für mehrere Monate

Von: Fabian Raddatz

Auf einem Abschnitt der Autobahn 30 in Niedersachsen soll es von Montag an für voraussichtlich rund drei Monate zu massiven Einschränkungen kommen.

Salzbergen – Die A30 in Niedersachsen wird ab Montag, 20. Februar 2023, saniert: Betroffen ist demnach das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Salzbergen (Landkreis Emsland) und Schüttorf-Nord (Landkreis Grafschaft Bentheim), wie die Autobahn Westfalen am Freitag mitteilte.

In dem Abschnitt wird auf einer Strecke von rund sieben Kilometern die Fahrbahn erneuert. In beide Fahrtrichtungen müssen Verkehrsteilnehmer dann mit Behinderungen rechnen: Richtung Amsterdam wird die Fahrbahn einspurig, Richtung Hannover zweispurig freigegeben werden.

A30 muss saniert werden: Einschränkungen für mehrere Monate – keine Umleitung geplant

Christine Sabisch, Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes, zu kreiszeitung.de: „Autofahrer sollten in diesem Zeitraum möglichst die Stoßzeiten vermeiden, morgens und nachmittags.“ Wer sich in der Gegend auskennt, kann auch versuchen, auf Alternativrouten auszuweichen. „Eine Umleitung wird es aber nicht geben“, so Sabisch.

Auch auf der B75 in Bremen müssen Autofahrer mit Einschränkungen kämpfen, ein Bagger war am Donnerstagnachmittag, 16. Februar, fast von der Brücke gestürzt.

Die Baustelle auf der B75 stellt seit Jahren ein Nadelöhr zwischen Bremen und Delmenhorst dar. Auch der Verkehr in Richtung Oldenburg wird seit den Umbauarbeiten mit regelmäßigen Staus – vor allem im Feierabendverkehr – blockiert. Eigentlich sollte die Brücke bereits Ende Januar fertiggestellt werden. Aufgrund niedriger Temperaturen konnte jedoch die 3,5 Zentimeter dicke, neue Asphaltdecke nicht aufgetragen werden.