A1 gesperrt: Zwei Lkw prallen aufeinander – ein Fahrer stirbt

Von: Marcel Prigge

In der Nacht zu Mittwoch, 20. Juli 2022, ist es auf der A1 bei Bramsche zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann starb, ein weiterer wurde verletzt. Die Autobahn ist zurzeit gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

Ein Unfall in der Nacht auf Mittwoch, 20. Juli 2022, sorgt für eine Sperrung der A1 bei Bramsche. Zwei Lkw prallten aufeinander. Ein Fahrer starb, der andere wurde schwer verletzt.

Bramsche – Zurzeit ist die A1 von Bremen nach Osnabrück bei Bramsche gesperrt. Der Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zu Mittwoch, 20. Juli 2022, ereignete. Zwei Lkw prallten ineinander. Ein Mann ist dabei umgekommen, ein anderer wurde schwer verletzt.

Sperrung der A1 bei Bramsche: Ein Lkw fährt auf – Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Nach Angaben des NDR ist es auf einem Autobahn-Parkplatz zu dem Unfall gekommen. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Lastwagen mit knapp 90 km/h ungebremst auf einen anderen Lkw auf, der wegen einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen stand. Laut Aussagen eines Polizeisprechers sei das geparkte Fahrzeug korrekt mit angeschalteter Warnblinkanlage abgestellt gewesen. Bei dem Unfall starb der 60 Jahre alter Mann noch an der Unfallstelle, ein anderer Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Fahrer des abgestellten Lkw habe einen schweren Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die genaue Unfallursache sei bislang noch unklar. Den Schaden schätzen die Polizeibeamten auf etwa 150.000 Euro.

Tödlicher Unfall auf Autobahn: Sperrung der A1 zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche

Seit dem Unfall in der Nacht ist die A1 ist zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche wegen Bergungs- und Ermittlungsarbeiten gesperrt. Außerdem müsse die Fahrbahn gereinigt werden, heißt es vonseiten der Polizei. Die Strecke werde deshalb voraussichtlich bis in den späten Vormittag gesperrt bleiben. Der Verkehr wird über die U60 umgeleitet.

Weitere Blaulichtmeldungen: Feldbrand bei Syke / Putenstall brennt ab

Ein Traktor und eine Heuballenpresse sind am Dienstagabend, 20. Juli 2022, auf einem Feld in Heiligenfelde abgebrannt. Rund 20 Fahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort. Überwacht wurde das Brandgeschehen mithilfe einer Drohne aus der Luft. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt sei ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden

Am selben Tag, Dienstag, 19. Juli 2022, ist es in Marl im Landkreis Diepholz zu einem weiteren Großbrand gekommen. Betroffen war ein Putenstall. Laut Polizei befanden sich rund 7500 Tiere im Gebäude. Ein Großteil der Tiere verendete durch das Feuer. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte einen zweiten Stall retten. Vermutet wird ein technischer Defekt am Einstreuwagen als Ursache des Brandes.