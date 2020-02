Nach Gefahrgut-Crash auf A1: Unfall-Serie führt zu erneuter Sperrung

Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen musste die Autobahn 1 bei Achim in der Nacht voll gesperrt werden. Auch am Mittwochmorgen waren die Auswirkungen noch spürbar. Der Lkw stand quer auf der Fahrbahn, zwei von drei Spuren mussten weiterhin gesperrt bleiben. Dann kam es zu einem Folgeunfall und einer erneuten Sperrung

Gefahrgut-Unfall bei Achim-Uphusen führt zu Sperrung und Staus in Richtung Bremen

Zweiter Unfall auf der A1 macht Sperrung ab Stuckenborstel notwendig

Teilsperrung bei Achim dauert planmäßig bis zum Mittwochmittag

Update von 10.05 Uhr: Infolge des Gefahrgut-Unfalls kam es am Mittwoch zu mehreren Folgeunfällen, berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Wegen der Sperrung bildeten sich zudem sowohl auf der Autobahn 1 als auch auf der Autobahn 27 Rückstaus.

Rückstau führt zu Unfällen auf der A27

Aufgrund des Staus kam es laut Angaben der Polizei zu den Folgeunfällen. Auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahn 27 fuhr ein 29 Jahre alter Autofahrer auf den Mannschaftswagen von Kräften der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg auf. Zwei der Polizeibeamten wurden dabei leicht verletzt. Weiter kam es auf der Autobahn 27 kurz vor dem Bremer Kreuz zu einem Folgeunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen, dabei blieb es laut der Polizei bei Sachschäden.

Update von 9.30 Uhr: Im Anschluss an den Unfall nahe der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf ist es auf der Autobahn 1 am Mittwoch kurz vor 8 Uhr zu einem weiteren Unfall gekommen, der erneut eine Sperrung notwendig gemacht hat. Der zweite Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen. Autofahrer werden gebeten, Umleitungen in Richtung Bremen zu suchen. Empfohlen wurde ihnen die Fahrt über Stuckenborstel, Ottersberg, Bassen und Oyten.

Der zweite Unfall habe sich nicht in direkter Folge des Gefahrgut-Unfalls ereignet, betonte ein Polizeisprecher aus Rotenburg. Stattdessen hatte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen noch nicht näher bekannten Gegenstand auf der Straße verloren. Mehrere herannahende Autos wurden daraufhin in eine Unfallkette verwickelt.

Unfallkette auf A1 zwischen Stuckenborstel und Posthausen

Ein BMW-Fahrer befuhr den linken von drei Fahrstreifen in Richtung Bremen und übersah offenbar den auf der Strecke liegenden Gegenstand. Durch die Kollision prallte der BMW zuerst an die Mittelleitplanke und geriet daraufhin auf den mittleren Fahrstreifen der A1. Zwei nachfolgende Autofahrer bemerkten dies und wichen auf die linke Spur aus.

Dort allerdings näherte sich laut Angaben des Polizeisprechers ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und schob die beiden ausgewichenen Autos ineinander. Anschließend kam es zwischen zwei weiteren Wagen ebenfalls zu einem Unfall. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge direkt vom Unfall betroffen, der unbekannte Verursacher der Unfallkette zählt für die Polizei als siebten Beteiligten.

Vier Personen bei Unfall auf A1 bei Posthausen verletzt

Laut Angaben der Polizei wurden vier Personen leicht verletzt, fünf Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Strecke und die Bergung der Autos musste die Autobahn zwischen Stuckenborstel und Posthausen für längere Zeit gesperrt werden. Ein genaues Ende der Vollsperrung konnte der Sprecher der Polizei gegen 9.15 Uhr noch nicht mitteilen.

Original-Artikel von 7.15 Uhr: Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 1 bei Bremen am Mittwochvormittag auf Verzögerungen einstellen. Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter wurde die Autobahn zwischen dem Bremer Kreuz und Uphusen in Richtung Osnabrück für mehrere Stunden voll gesperrt. Am frühen Morgen wurde zunächst eine Fahrspur wieder freigegeben, wie die Polizei sagte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der mit leicht entzündlichen Stoffen beladene Lkw ins Schleudern geraten.

Der 30 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Ursache blieb zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten und die Sperrung der beiden weiteren Fahrspuren könnten noch mehrere Stunden andauern, hieß es um 5 Uhr von der Polizei. Gegen 12 Uhr solle die Teilsperrung komplett beendet werden, meldete die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen gegen 7.30 Uhr.

Sowohl im Verlauf der A1 als auch auf der Autobahn 27 und den umliegenden Straßen bildeten sich beim einsetzenden Berufsverkehr längere Staus rund um das Bremer Kreuz. Das Gefahrgut wurde während der Bergung in einen anderen Lastwagen umgeladen und unbeschädigt abtransportiert.

Mit Material der dpa