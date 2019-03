83-Jährige schwebt in akuter Lebensgefahr

Auto erfasst Fahrradfahrerin

Delmenhorst/Bookholzberg – In akuter Lebensgefahr schwebte am Sonnabend eine 83-jährige Radfahrerin aus Delmenhorst nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Delmestadt ereignet hatte. Ein Auto hatte die Seniorin erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau, die laut Polizei unter anderem schwere Verletzungen am Kopf erlitt, zu einem Oldenburger Krankenhaus.