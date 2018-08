Coppenbrügge - Ein Zug hat in Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) einen 82 Jahre alten Fußgänger überfahren. Der Mann war sofort tot.

Warum er trotz geschlossener Schranken über die Gleise ging, war zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die 29 Fahrgäste und der Zugführer blieben unverletzt. Wegen der Aufräumarbeiten war die Strecke am Dienstag in Richtung Hameln für mehr als zwei Stunden für den Bahnverkehr gesperrt.

