Verdi: Kita-Streik in Niedersachsen und Bremen am 8. März angekündigt

Von: Marcel Prigge

Die Streikwelle der Gewerkschaft Verdi geht weiter: Am 8. März sind Kitas und soziale Einrichtungen in Niedersachsen und Bremen von Warnstreiks betroffen.

Hannover – Es wird weitere Verdi-Warnstreiks geben. Nachdem am Freitag, 3. März, Verdi den öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen zum Stillstand gebracht hatte, kündigt die Gewerkschaft direkt neue Streiks an. Betroffen sind dieses Mal Kitas und soziale Einrichtungen in Bremen und in Niedersachsen. Mehrere Kundgebungen sind geplant.

Warnstreik am 8. März: Kitas in Bremen und Niedersachsen betroffen

Die Kita-Warnstreiks seien demnach für Mittwoch, 8. März 2023 geplant. In Bremen, aber auch in den Städten Hannover, Oldenburg, Göttingen und Braunschweig in Niedersachsen soll es Kundgebungen geben. Die Beschäftigten reagieren damit auf das aus ihrer Sicht „völlig unzureichende“ Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst, teilte Verdi am Freitag mit.

Verdi kündigt erneut Streiks an. Betroffen sind dieses Mal Kitas und soziale Einrichtungen am Mittwoch, 8. März, in Bremen und Niedersachsen. © Hauke-Christian Dittrich/Dpa

Zeichen setzen: „Um genug Fachkräfte zu haben, müssen die Arbeitsbedingungen stimmen. „

Verdi will damit nach eigenen Angaben auch ein Zeichen für die Aufwertung der oft von Frauen ausgeübten sozialen Arbeit setzen. „Es ist bereits jetzt schon so, dass immer mehr Einrichtungen ihre Öffnungszeiten verkürzen müssen, weil das Personal fehlt. Um genug Fachkräfte zu haben, müssen die Arbeitsbedingungen stimmen. Dazu gehört auch die Bezahlung“, sagte Katja Wingelewski von Verdi gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Verdi und der Beamtenbund dbb: 10,5 Prozent mehr Einkommen gefordert

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde vergangene Woche gab es noch keine Annäherung. (Mit Material der dpa)