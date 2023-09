67-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Frontalcrash in Diepholz

Von: Elias Bartl

Der Motorradfahrer starb bei dem Unfall. © Feuerwehr

Tragisches Ende eines Verkehrsunfalls: Ein Motorradfahrer stirbt nach einer Kollision auf der Düversbrucher Straße. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Diepholz – Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Düversbrucher Straße, bei dem ein 67-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Kradfahrer in Richtung Rehden unterwegs. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den Notarzt und den Rettungsdienst verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Der 39-jährige Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme, die ersten Ermittlungen der Polizei und die Begutachtung durch einen Sachverständigen musste die Düversbrucher Straße vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.