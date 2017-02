Barßel - Ein 63-jähriger Mann wird dringend verdächtigt, in Barßel im Kreis Cloppenburg seine drei Jahre jüngere Frau erstochen zu haben.

Der mutmaßliche Täter soll nach der Tat in der gemeinsamen Wohnung am Montag versucht haben, sich selbst umzubringen. Sein Leben konnte per Notoperation gerettet werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den Verdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen. dpa

Rubriklistenbild: © dpa