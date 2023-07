50 Kisten Jever-Bier landen auf der Autobahn

Von: Dierk Rohdenburg

50 Kisten Bier landeten auf der Autobahn. © Polizei

Oldenburg – Jede Menge Bier landete am Mittwoch im Wilhelmshavener Kreuz auf der Autobahn. Ein Laster verlor 50 Kisten.

Der 28-jährige Lastwagenfahrer kam laut Polizeibericht am Mittwoch, 12. Juli, gegen 14.40 Uhr aus Jever und bog im Wilhelmshavener Kreuz auf die A29 in Richtung Süden. In einer Kurve des Auffahrtsbereichs verlor der Laster aus noch zu ermittelnden Gründen etwa 50 befüllte Kisten Jever-light. An der Ladung entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Da nachfolgende Verkehrsteilnehmer rechtzeitig reagierten, kam es zu keinen weiteren Schäden.

Durch diverse zerschlagene Glasflaschen waren gründliche Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei Varel erforderlich. Sie dauerten etwa drei Stunden. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt, da die Auswertung fahrzeugeigener Aufzeichnungen aussteht.

Weitere Polizeimeldung aus Oldenburg

In der Nacht zu Dienstag flüchtete ein 19-jähriger Oldenburger mit seinem Motorrad vor der Polizei. Auf einem Radweg kollidierte er mit einem Funkstreifenwagen, woraufhin das Motorrad auf das Bein des Fahrers fiel und er dadurch verletzt wurde.

Gegen 1.30 Uhr fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Oldenburg ein Motorradfahrer auf, der ohne Kennzeichen an seinem Fahrzeug die Eichenstraße befuhr. Als die Einsatzkräfte eine Kontrolle beabsichtigten, beschleunigte der 19-Jährige und flüchtete über verschiedene Nebenstraßen in Eversten, sodass der Sichtkontakt kurzzeitig verloren ging.

Als eine unterstützende Streifenbesatzung den Flüchtigen mit seinem Motorrad auf einem Fuß- und Radweg am Hausbäker Weg fahrend entdeckte, blockierte sie diesen mit ihrem Fahrzeug, um eine weitere Flucht zu verhindern. Der Motorradfahrer stieß mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit gegen den Streifenwagen. Durch den Zusammenstoß fiel das Motorrad auf das Bein des 19-Jährigen. Der geschätzte Schaden am Streifenwagen und am Motorrad beträgt 5.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte aufgrund der Verletzung des Motorradfahrers zur Wahrung der Neutralität durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Dabei wurde festgestellt, dass der Oldenburger über keine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte. Zudem war das Motorrad nicht angemeldet und nicht versichert.