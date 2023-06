50.000 Verspätungsminuten: Starke Auswirkungen im Luftverkehr aufgrund Air Defender 23 befürchtet

Von: Steffen Maas

Die Nato-Übung „Air Defender 23“ wird den Luftraum in Deutschland erheblich einschränken. Ein Experte befürchtet Zehntausende Verspätungsminuten im zivilen Luftverkehr.

Wunstorf/Frankfurt/Main – Es ist ein Manöver der Superlative, das unter Führung der deutschen Luftwaffe ab dem 12. Juni im deutschen Luftraum starten soll. Zwei Wochen lang üben 25 Staaten bei der „Air Defender 23“ die Verlegung großer Luftstreitkräfte, die größte Übung dieser Art seit Bestehen der Nato. Zu Beginn der Woche donnerten bereits erste ausländische Kampfjets über Norddeutschland. Der Einsatz von mehr als 250 Militärmaschinen vom Transporter bis zum Kampfjet wird dabei nicht ohne Folgen für den zivilen Luftverkehr in Deutschland bleiben.

Flugverspätungen wegen „Air Defender 23“: Lotsengewerkschafts-Chef sieht „massive Auswirkungen“

Ob es nur zu einzelnen Flugverspätungen kommen wird, wie es die Bundeswehr angekündigt hat, ist umstritten. Denn in Bereichen, in denen Militärpiloten auf Sicht fliegen, haben zivile Maschinen aus Sicherheitsgründen nichts verloren. „Die Militärübung ‚Air Defender‘ wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagt daher der Chef der Lotsengewerkschaft GdF, Matthias Maas.

Während die großen Maschinen aus aller Welt bereits Deutschland ankommen, diskutieren Experten noch über mögliche Verzögerungen für den zivilen Luftverkehr. © Julian Stratenschulte/Roberto Pfeil/dpa(2)/Montage

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erkenne die Branche die Notwendigkeit des Manövers an, versichert ein Sprecher des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Gleichwohl wollen die Fluggesellschaften wissen, worauf sie und die Passagiere sich in den reiseintensiven Frühsommerwochen einstellen müssen. So prüft die Lufthansa die konkreten Auswirkungen auf den Flugbetrieb, der so stabil und zuverlässig wie möglich gehalten werden soll.

Organisation rechnet Szenarien durch: 50.000 Verspätungsminuten pro Tag – 100 betroffene Flugzeuge

Kritiker Maas verweist auf ein von der europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol errechnetes Szenario, das bis zu 50.000 Verspätungsminuten je Manövertag ausweist. Das entspricht bei rund 10.000 Flugbewegungen einem Tag mit schweren Gewittern und würde deutlich im roten Bereich liegen.

Bis zu 100 Flugzeuge könnten unter diesen Bedingungen ihr Umlaufziel zur Nachtschließung diverser Flughäfen nicht erreichen – mit unangenehmen Folgen für Passagiere und Unternehmen, deren Maschinen dann morgens nicht mehr am richtigen Ort starten könnten. Die bundeseigene Flugsicherung bestreitet das mit ihren Daten gefütterte Szenario nicht, verweist aber auf weitere Eurocontrol-Modelle mit deutlich geringeren Auswirkungen.

Bundesminister werben für gelockerte Nachtflugbeschränkungen für Zivilflüge an Flughäfen

Die Bundesminister für Verteidigung und für Verkehr haben die Länder dennoch sehr kurzfristig gebeten, die Nachtflugbeschränkungen an den Flughäfen zu lockern, um verspätete Passagierjets spätabends noch aufnehmen zu können. Bislang hat Baden-Württemberg Ausnahmen für Stuttgart bis 02:00 Uhr zugelassen.

Auch für Hamburg und Düsseldorf zeichnen sich längere Betriebszeiten ab. Am Frankfurter Flughafen im schwarz-grün regierten Hessen werden Spätstarts bis 24:00 Uhr genehmigt, wenn der Verspätungsgrund durch das Manöver bedingt ist. Größere Flughäfen ohne Nachtflugverbot gibt es nur in Köln, Leipzig und Nürnberg.

„Verspätungen unvermeidlich“: Lotse der Deutschen Flugsicherung sieht kaum Optionen in Luftsektoren

Die Deutsche Flugsicherung will während der Übung ihr Personal aufstocken, verpasste aber Insidern zufolge im Herbst, eine allgemeine Urlaubssperre für die Lotsen zu verhängen. Zum eigentlichen Übungsbetrieb kommen noch Transferflüge von und zu außerhalb gelegenen Stützpunkten hinzu.

Letztendlich könne das Manöver daher Auswirkungen auf sämtliche zivile Flughäfen in Deutschland haben, sagen die Kritiker. Wo Militärs üben, müssen die zivilen Maschinen umgeleitet werden – in ohnehin eng besetzte Luftsektoren, die nach und nach ebenfalls volllaufen. „Wo reguliert wird, sind Verspätungen unvermeidlich“, sagt ein erfahrener Lotse.

Vorbereitungen in Niedersachsen: Bundeswehr nimmt mobiles Tanklager in Wunstorf in Betrieb

Im niedersächsischen Wunstorf hat die Bundeswehr derweil ein großes mobiles Tanklager in Betrieb genommen. Zum Auftakt am Dienstag wurde ein Transportflugzeug der Luftwaffe vom Typ A400M darüber betankt.

Ein Soldat betankt ein Flugzeug neben einem Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr mit Sonderlackierung „Air Defender 2023“ am Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Bundeswehr fasst das sogenannte Feldtanklager rund 2,4 Millionen Liter Kerosin. Damit sei es noch größer als das stationäre Tanklager auf dem Militärflugplatz in Wunstorf, das rund 1,8 Millionen Liter fasst. Die über Monate aufgebaute zusätzliche Kapazität sei nötig, um für die multinationale Übung jederzeit genügend Kerosin zur Verfügung stellen zu können. Der Standort Wunstorf in der Region Hannover wird unter anderem von US-Fliegern des Typs C-17 angeflogen, die noch größer sind als die A400M der Bundeswehr, die dort dauerhaft stehen. (dpa/stma)