Mann wollte offenbar Haus seiner Ex-Freundin sprengen

Celle - Ein 34-Jähriger soll am Wochenende in Celle versucht haben, das Haus seiner Ex-Freundin in die Luft zu jagen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung ermittelt.

Der 34-Jährige soll im Keller des Mehrfamilienhauses das Ventil der Gasleitung geöffnet haben, um eine Explosion zu verursachen. Glücklicherweise entzündete sich das Gas nicht, obwohl der Mann zusätzlich auch Gegenstände im Keller angezündet haben soll. Sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten eine Rauchgasvergiftung. Einige konnten sich nicht selbst in Sicherheit bringen und mussten von Rettungskräften über eine Drehleiter befreit werden.

Der 34-Jährige soll seine Ex-Freundin bereits seit langem belästigt haben. Bereits im vergangenen Jahr stand er zwei Mal im Verdacht, Brände gelegt zu haben. dpa

