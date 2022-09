31-jähriger Autofahrer in Bippen stirbt nach Zusammenprall mit Baum

Teilen

Das zerknautsche Wrack steht noch neben einem Baum. Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Osnabrück mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. © Ulf Zurlutter/dpa

Ein Autofahrer kommt in Bippen im Landkreis Osnabrück von der Fahrbahn ab und überlebt den Zusammenstoß mit einem Baum nicht. Die Ursache ist noch unklar.

Bippen – Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Osnabrück mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Ein Passant habe am Freitagabend, 16. September 2022, beobachtet, wie das Auto in Bippen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Fahrer sei nach der Kollision neben dem Wagen bewusstlos gefunden worden. Ein Arzt habe ihm nicht mehr helfen können. Die Ursache für den Unfall war am Abend noch unklar. (dpa)