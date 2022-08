30 Brände in Nähe von Moor fordern Feuerwehrleute in Aurich

Von: Felix Busjaeger

30 kleine Brände haben die Einsatzkräfte in Aurich in Niedersachsen am Wochenende gefordert. Es brannte in der Nähe zu einem Moor.

Aurich – Mitunter kommt es knüppeldick: 30 Brandherde hat die Feuerwehr in Aurich in Niedersachsen auf den Plan gerufen. In der Nähe eines Moorgebiets waren in Flächen in Brand geraten. Auch wenn es sich bei den Feuern um kleinere Herde handelte, war das Ausmaß anfangs wohl überraschend. Zunächst seien die Einsatzkräfte wegen eines kleinen Böschungsbrandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.

Böschungsbrand in Aurich in Niedersachsen: Feuer wütet in der Nähe eines Moores

Als die Einsatzkräfte an der gemeldeten Brandstelle eintrafen, entdeckten sie in der Nähe weitere Brände, die jeweils ein Ausmaß von mehreren Metern hatten. Um die Feuer effektiv bekämpfen zu können, waren 40 Feuerwehrleute vonnöten. Die Löscharbeiten wurden von vom einsetzenden Regen begünstigt.

Um eine Gefährdung der Moorfläche auszuschließen und um mögliche, weitere Brandherde zu entdecken, setze die Feuerwehr eine Drohne ein, die das umliegende Gelände erkundete. Durch die Luftaufklärung wurden keine weiteren Feuer entdeckt.

Feuer in der Nähe eines Moores in Aurich: weitere Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen und Bremen

