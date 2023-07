Stau-Frust auf Autobahnen zum Ferienstart – Verkehrschaos bei über 30 °C auf A1 und A7

Von: Sebastian Peters

Der Ferienbeginn in mehreren Bundesländern verursacht Staus auf den norddeutschen Autobahnen, einschließlich der A7 und A1. Der ADAC empfiehlt alternative Routen oder Reisetage.

Niedersachsen/Hamburg – Der Start der Ferien in mehreren Bundesländern führt zu erheblichen Staus auf den norddeutschen Autobahnen. Schon am Samstagvormittag entstanden auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg lange Warteschlangen, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen mitteilte. Auf der Strecke zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau Ost erstreckten sich die stehenden Fahrzeuge über etwa zehn Kilometer, während in Garlstorf ein vier Kilometer langer Stau gemeldet wurde. Zudem wurden die Verkehrsbedingungen durch Verkehrsunfälle weiter verschärft.

Stau-Tipps bei Sonnenschein und Hitze: Wasser mitnehmen: Bei Sonnenschein kann das Auto schnell sehr heiß werden, weshalb es wichtig ist, immer genug Wasser dabei zu haben, um einer Dehydrierung vorzubeugen. Sonnenschutz: Sorgen Sie dafür, dass Sie Sonnencreme und Sonnenbrillen dabei haben. Zudem können Sonnenschutzblenden für die Autofenster dabei helfen, das Innere des Autos kühl zu halten. Geduld bewahren: Stau ist für niemanden angenehm, aber es ist wichtig, geduldig und ruhig zu bleiben. Hören Sie Musik oder Hörbücher, um sich zu entspannen und die Wartezeit angenehmer zu gestalten. Stauende absichern: Sichern Sie das Stauende rechtzeitig mit der Warnblinkanlage und stellen Sie das Warndreieck auf, um nachfolgende Autofahrer zu warnen. Rettungsgasse bilden: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, bei Stau eine Rettungsgasse zu bilden. So können Rettungsfahrzeuge schnellstmöglich zum Unfallort gelangen.

Stau auf der A1 und A7: Hitze sorgt für Frust – Unfälle, Baustellen und viel Verkehr

Ähnliche Verkehrsprobleme wurden auch in und um Hamburg festgestellt, wo sich der Verkehr auf der A7, insbesondere vor und nach dem Elbtunnel in Richtung Norden, auf einer Länge von rund zehn Kilometern staut. Auch die A1 zwischen Osnabrück und Bremen ist betroffen, mit einem sechs Kilometer langen Stau zwischen Heidenau und dem Buchholzer Dreieck und einem weiteren fünf Kilometer langen Stau vor Neuenkirchen/Vörden.

Durch Unfällen, Baustellen und viel Verkehr sind die Autobahnen A1 und A7 in Niedersachsen und Hamburg teilweise überlastet (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Mit dem Ferienstart in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, sind nun ab dem Wochenende Schulen in elf Bundesländern geschlossen. Der ADAC empfiehlt, wenn möglich, weniger befahrene Alternativrouten zu den überfüllten Autobahnen in Betracht zu ziehen oder die Reise auf weniger verkehrsintensive Tage wie Dienstag bis Donnerstag zu verschieben.