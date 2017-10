26.000 Liter Milch fließen auf die B214 im Emsland

Freren - Ein Milchlastwagen ist am Dienstag im emsländischen Freren auf einer Bundesstraße von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt.

Wie ein Polizeisprecher in Lingen berichtete, kam der Fahrer am Vormittag am Ausgang einer leichten Rechtskurve in der Gemeinde Andervenne von der Fahrbahn ab. Als er nach etwa 100 Metern wieder zurück auf die Straße lenken wollte, stürzte der mit 26 000 Litern Milch beladene Wagen um und lag quer auf der Fahrbahn. Milch lief aus dem Behälter auf die Straße. Für die Bergung musste die B 214 in beide Richtungen gesperrt werden. Der Fahrer verletzte sich laut Polizei leicht.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa